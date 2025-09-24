La Guardia Civil descarta instalar una unidad en el edificio de la Mesa Mota, en La Laguna

Apenas diez días duró la posibilidad de que el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil se instalase en el edificio abandonado de la Mesa Mota, en La Laguna. El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, apuntó que cabía esa opción y ya la Benemérita le ha comunicado que finalmente descarta ese emplazamiento. El regidor local manifestó que vuelven a contemplarse la creación allí de un parador nacional y otros proyectos.

Gutiérrez había mantenido un encuentro para analizar la llegada del GRS y se estaba a la espera de nuevos avances. Uno de los pros de aquel uso ahora descartado es que generaría un tránsito de vehículos policiales que, previsiblemente, disuadiría a quienes acuden a la zona a practicar el denominado ‘cruising’, la práctica de relaciones sexuales en espacios públicos entre desconocidos y que se ha convertido en uno de los principales problemas que se producen en la zona al chocar con el uso de ocio y familiar.

Otras entidades

¿Y ahora? «Lo que haremos es abrir la posibilidad de que otras entidades que se han interesado por el edificio nos presenten algún proyecto viable», manifestó Luis Yeray Gutiérrez. Preguntado sobre el carácter de esas organizaciones, se refirió a colectivos dedicados a la formación. No significa lo anterior que se deseche el parador, que, dijo Gutiérrez, depende del criterio del Estado.

«Nosotros sabemos perfectamente que el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España respalda que los quince miembros que lo integramos demos un servicio distinto, diferente y de calidad», indicó el alcalde sobre el parador, y precisó que una instalación de este tipo está terminándose en Ibiza. «Hay que continuar con ese impulso y esa apuesta para que la Laguna tenga un parador», apostilló.

Derribo por 500.000 euros

Que se contemple el parador u otras posibilidades no significa que la demolición esté descartada. «Nosotros también tenemos sobre la mesa el derribo del edificio si finalmente no hay ningún proyecto que le dé salida a este ‘mamotreto’ que existe en la Mesa Mota», manifestó el regidor local, y apuntó que el coste de la demolición está cuantificado en unos 500.000 euros.

Aunque aseguró Gutiérrez que están tratando de utilizar «todos los cartuchos» antes de apostar por tirarlo, ese último escenario podría acabar dándose. De hecho, también había sido barajado alguna vez por el consistorio lagunero. Y es que tantas son las vías que se han analizado durante años que, incluso, la ahora rechazada llegada del GRS de la Guardia Civil ya había sido una opción en 2019.

Cuerpos de seguridad

Según recogía la petición remitida en aquella ocasión al Ayuntamiento, el recinto también sería utilizado por la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Unidad de Intervención Policial (UIP) del Cuerpo Nacional de Policía, con los que el Instituto Armado, al menos en aquel entonces, desarrollaba entrenamientos mixtos. También quería el consistorio que la Policía Local pudiese entrenar allí. La idea perdió fuelle y se pasó a la vía del parador nacional. El alcalde expresó en marzo de 2022, durante la primera de las jornadas de la asamblea de alcaldes del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, que el municipio había propuesto que el edificio en ruinas albergase ese uso.