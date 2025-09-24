El Ayuntamiento de La Laguna instala rocódromos escolares para fomentar la actividad física desde la infancia

San Cristóbal de La Laguna ha puesto en marcha un proyecto pionero para acercar la escalada a los más pequeños a través de la instalación de rocódromos escolares de iniciación. La iniciativa busca fomentar la actividad física, el juego seguro y la adquisición de hábitos saludables desde edades tempranas.

El primer rocódromo ya está operativo en el CEIP Punta del Hidalgo, mientras que otros dos se instalarán en breve en los colegios Camino de la Villa y Clorinda Salazar. Con una inversión inicial de 18.000 euros, el proyecto ha despertado gran interés entre los centros del municipio, varios de los cuales ya han solicitado adherirse.

Escalar como parte del aprendizaje

La escalada aporta beneficios físicos y emocionales en la infancia: mejora la coordinación, el equilibrio y la fuerza, al tiempo que estimula el desarrollo cognitivo gracias a los retos de planificación y resolución de problemas. También ayuda a superar miedos, refuerza la confianza personal y fomenta la socialización mediante el trabajo en equipo.

El presidente del Organismo Autónomo de Deportes, Badel Albelo, explicó que el objetivo es “convertir los colegios en espacios donde la actividad física se viva como un proceso creativo, inclusivo y seguro”. Por su parte, el concejal de Educación y Juventud, Sergio Eiroa, subrayó que este tipo de instalaciones “acercan a los escolares alternativas deportivas novedosas que complementan su formación académica y favorecen su desarrollo integral”.

Un proyecto con futuro

Los técnicos municipales ya han realizado inspecciones en los centros interesados para garantizar la seguridad de los muros y definir la ubicación de cada rocódromo, que además irá acompañado de un mural artístico infantil. Los colegios que requieran mejoras estructurales se incorporarán en una segunda fase del proyecto.

Con esta iniciativa, La Laguna refuerza su apuesta por un estilo de vida activo y saludable desde la infancia, al tiempo que abre la puerta a que las nuevas generaciones se interesen por disciplinas deportivas emergentes como la escalada.