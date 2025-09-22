Montañas Costeras concluye con una ruta interpretativa sobre historias y leyendas de Punta del Hidalgo

El ciclo de jornadas participativas Montañas Costeras celebra este domingo, día 21, la última cita de su programa estival con una ruta interpretativa dedicada a historias y leyendas de Punta del Hidalgo. Este ciclo, organizado por la concejalía de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de La Laguna, tiene como objetivo difundir y poner en valor la identidad de los pueblos del litoral del municipio, por medio de sus tradiciones, cultura popular y entorno natural.

La concejala de Desarrollo Rural, Cristina Ledesma, señala que, a lo largo de las distintas jornadas, dedicadas sucesivamente a Valle de Guerra, Bajamar y Tejina, “se ha puesto de manifiesto que estos encuentros, que reúnen historia, tradición y valoración del producto local, despiertan un enorme interés entre la ciudadanía, que tiene la oporunidad de vivir una experiencia para disfrutar en familia, descubrir el litoral y saborear lo mejor de nuestra tierra”.

El programa de actividades arranca a las 10:00 horas, con el comienzo de la ruta interpretativa ‘Historias y Leyendas de la Punta’, que partirá desde la parroquia de San Mateo Apóstol, con un recorrido de dificultad baja, de 5,8 kilómetros y unas tres horas de duración. Las inscripciones para esta ruta deben hacerse en el correo electrónico: montanascosteras@gmail.com.

A las 14:00 horas, y ya sin necesidad de inscripción, se realizará un taller familiar dedicado a manualidades marineras; media hora después se dará la bienvenida institucional a los participantes y la apertura de la exposición ‘La vida intermareal de La Punta’. A partir de las 15:15 horas, habrá una muestra y degustación de productos locales, con papaya y queso y la actuación de la Parranda Puntera.