Montañas Costeras concluye con una ruta interpretativa sobre historias y leyendas de Punta del Hidalgo
El recorrido, de dificultad baja, parte a las 10:00 horas desde la parroquia de San Mateo Apóstol, con unas tres horas de duración
El ciclo de jornadas participativas Montañas Costeras celebra este domingo, día 21, la última cita de su programa estival con una ruta interpretativa dedicada a historias y leyendas de Punta del Hidalgo. Este ciclo, organizado por la concejalía de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de La Laguna, tiene como objetivo difundir y poner en valor la identidad de los pueblos del litoral del municipio, por medio de sus tradiciones, cultura popular y entorno natural.
La concejala de Desarrollo Rural, Cristina Ledesma, señala que, a lo largo de las distintas jornadas, dedicadas sucesivamente a Valle de Guerra, Bajamar y Tejina, “se ha puesto de manifiesto que estos encuentros, que reúnen historia, tradición y valoración del producto local, despiertan un enorme interés entre la ciudadanía, que tiene la oporunidad de vivir una experiencia para disfrutar en familia, descubrir el litoral y saborear lo mejor de nuestra tierra”.
El programa de actividades arranca a las 10:00 horas, con el comienzo de la ruta interpretativa ‘Historias y Leyendas de la Punta’, que partirá desde la parroquia de San Mateo Apóstol, con un recorrido de dificultad baja, de 5,8 kilómetros y unas tres horas de duración. Las inscripciones para esta ruta deben hacerse en el correo electrónico: montanascosteras@gmail.com.
A las 14:00 horas, y ya sin necesidad de inscripción, se realizará un taller familiar dedicado a manualidades marineras; media hora después se dará la bienvenida institucional a los participantes y la apertura de la exposición ‘La vida intermareal de La Punta’. A partir de las 15:15 horas, habrá una muestra y degustación de productos locales, con papaya y queso y la actuación de la Parranda Puntera.
