La Laguna planifica con los vecinos de San Bartolomé de Geneto el nuevo parque infantil del barrio
La cita permitió avanzar en el diseño de unas instalaciones que ampliarán la zona de juego, mejorarán la confortabilidad y sumarán nuevos espacios de sombra para las familias
El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Servicios Municipales, mantuvo un encuentro con los vecinos de San Bartolomé de Geneto para avanzar en el diseño del nuevo parque infantil que se instalará en este núcleo lagunero. La iniciativa busca dar respuesta a las demandas ciudadanas y ofrecer un espacio de convivencia seguro, inclusivo y pensado para las familias.
El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, destacó la importancia de contar con la participación vecinal en este tipo de proyectos y afirmó que “queremos que cada pueblo y barrio disponga de áreas de juego diseñadas junto a sus vecinos, que se conviertan en lugares de encuentro y convivencia, seguros y agradables para toda la comunidad”.
La propuesta contempla la incorporación de nuevos módulos de juego adaptados a distintas edades e inclusivos, la ampliación del área infantil y la instalación de bancos y arbolado adicional, con el objetivo de generar más sombra y confort durante todo el año. Con ello se refuerza la red de parques infantiles del municipio, impulsando entornos de calidad para el ocio saludable de los más pequeños.
Hernández subrayó además que “este futuro parque infantil de Geneto será un punto de encuentro para las familias y un ejemplo del modelo de municipio que defendemos con infraestructuras cercanas, accesibles y orientadas a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”.
La actuación se enmarca en el plan municipal de mejora y ampliación de los parques infantiles, con el que se pretende dotar a los barrios y pueblos de La Laguna de instalaciones modernas y adaptadas a las necesidades actuales, reforzando así la red de espacios públicos destinados al ocio y la convivencia.
