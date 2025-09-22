La Laguna culmina con éxito el proyecto piloto de diagnóstico del comercio en Tejina con más de 280 propuestas de mejora aplicadas

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Comercio, ha culminado con éxito el ‘Proyecto de Diagnóstico y Mejora del Comercio Local en la Zona Comercial Abierta de Tejina’, una iniciativa gratuita que ha permitido a 35 establecimientos recibir un análisis técnico de sus negocios y más de 280 propuestas de acción individualizadas. El 76% de estas mejoras ya han sido implantadas o están en proceso de aplicación, lo que confirma la eficacia de esta metodología de trabajo cercana y práctica

La concejal de Comercio, Estefanía Díaz, destacó que “este programa ha demostrado que el pequeño comercio de nuestros barrios quiere y puede mejorar, y que cuando se le ofrecen herramientas adaptadas a su realidad, los resultados llegan en poco tiempo”.

El proyecto se desarrolló entre abril y julio de 2025 y consistió en tres visitas a cada negocio. En la primera se realizó un diagnóstico inicial, en la segunda se les entregó un plan de acción adaptado y, por último, se realizó un seguimiento final. En estas fases se abordaron cuatro áreas clave como son el escaparatismo, el interiorismo, técnicas de venta y marketing digital. Los avances más visibles se registraron en la mejora de la señalética exterior, la optimización de la distribución interna y la incorporación de estrategias de comunicación visual y digital

Según las encuestas realizadas, el 73,5% de los comercios calificó el servicio como “Muy bueno” y un 94,1% lo valoró entre “Muy bueno” y “Bueno”. Además, un 91% afirmó que el proyecto les ayudó a conocer mejor su negocio y a implementar cambios concretos.

Estefanía Díaz explica que “estamos muy satisfechos porque no solo se han superado los objetivos iniciales, sino que hemos recibido un respaldo unánime del sector, lo que nos anima a extender este modelo a otras zonas comerciales del municipio”.

El informe final plantea también los próximos pasos para seguir reforzando al comercio de proximidad en La Laguna. Entre ellos, se recomienda profundizar en la digitalización, promover acciones colectivas de dinamización y marketing conjunto, y ampliar el alcance del programa a más barrios y zonas comerciales.

“Este es el camino para que nuestro comercio local sea más fuerte, competitivo y visible. Cuando un negocio mejora, gana todo su entorno y se revitaliza la vida de nuestros barrios”, reiteró Díaz.

Los comerciantes participantes expresaron su interés en continuar con este tipo de iniciativas, con especial demanda en formación en transformación digital y en la ejecución de las propuestas recibidas. El área de Comercio ya trabaja en nuevas líneas de apoyo que den continuidad a esta experiencia piloto y sienten las bases de futuras políticas municipales de impulso al comercio de proximidad.

De cara a 2026, el área de Comercio tiene previsto replicar esta experiencia en otras zonas comerciales del municipio, con el objetivo de extender los beneficios del diagnóstico personalizado a un mayor número de establecimientos y consolidar un modelo de apoyo que refuerce la competitividad y la visibilidad del comercio local en toda La Laguna.