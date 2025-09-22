Demolición de una casa en ruinas en La Cuesta, en La Laguna, tras años de problemas y quejas vecinales

Los vecinos de la calle San Juan, en La Cuesta, alertaron durante años del peligro que suponía una vivienda en ruinas en esa vía. Aquel problema parece haber encontrado ahora solución. La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna ha iniciado, de forma subsidiaria, los trabajos de demolición e implantación de acciones de seguridad en el inmueble en cuestión, que ocupa los números 6 y 8, según apuntan desde el consistorio, y precisan que esta intervención se acompaña de medidas cautelares en la fachada del número 4.

«Se trata de edificaciones que, desde hace años, presentan un grave deterioro y que han supuesto un foco de insalubridad, inseguridad y molestias para el vecindario», apuntó el Ayuntamiento. «Estas actuaciones se enmarcan en los procedimientos de declaración de ruina iniciados en 2017, así como en diversas órdenes de ejecución dictadas por la Gerencia de Urbanismo», añadió.

Medidas cautelares

Según los datos aportados, y «ante la imposibilidad de localizar a los propietarios», Urbanismo había venido ejecutando "medidas cautelares de forma subsidiaria, como el tapiado y vallado de las edificaciones, actuaciones que ahora se amplían con estos trabajos de recuperación del entorno».

«Con estas intervenciones, el organismo autónomo reafirma su compromiso de actuar con responsabilidad en situaciones que comprometen la seguridad pública», explicó el concejal de Ordenación del Territorio y consejero-director de la Gerencia, Adolfo Cordobés. «Con estas obras se atiende una demanda vecinal que llevaba más de una década pendiente al plantear una solución definitiva a la ocupación de la acera y parte de la calzada por los vallados de seguridad», manifestó.

Deterioro «crítico»

En términos del Ayuntamiento, el estado de deterioro del inmueble es «crítico». Y describe que se producen «desplome de techos, erosión de muros, ausencia de carpinterías y servicios, además de riesgos sanitarios y estructurales». Ante esta situación, y tras la declaración oficial de ruina, la Gerencia de Urbanismo aprobó la ejecución subsidiaria de la demolición.

El proyecto de demolición, la dirección facultativa y la coordinación en materia de seguridad y salud fueron adjudicados a Grupo Inascan, con un coste de 1.773,05 euros. De la ejecución de la demolición se ocupa Insulares Demoliciones y Obras, con un presupuesto de 18.805 euros. Los trabajos tienen un plazo de ejecución de un mes y, una vez finalizada la demolición, se procederá al cerramiento de la parcela para garantizar la seguridad de la zona.

El otro inmueble

«Respecto al inmueble situado en el número 4 de la calle San Juan, los técnicos de Urbanismo permanecen a la espera de las autorizaciones pertinentes para poder acceder al interior de la vivienda, por lo que no se dispone de una valoración completa de su estado», expone el consistorio, antes de agregar que «ya se han dictado y ejecutado medidas cautelares en su fachada para evitar desprendimientos». Los trabajos han consistido en revisión y picado de todas las zonas con riesgo de caída, la retirada y gestión de escombros por un servicio autorizado, así como actuaciones específicas sobre el parapeto.