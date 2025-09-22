El Ayuntamiento de La Laguna reacondicionará la calle San Miguel, en el entorno de Taco

El concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Laguna, Ángel Chinea, informó esta semana en sesión plenaria de que la Corporación local ya está redactando el proyecto de mejora y reacondicionamiento de la calle San Miguel, en el núcleo de Taco.

Esta actuación responde a una petición de los vecinos y vecinas de la zona, que alertaban al Consistorio de problemas a la hora de la evacuación de aguas, especialmente en episodios fuertes de lluvia. Esta circunstancia se debe a la disposición de la vía, que en su parte alta cuenta con una especie de vaguada que dificulta estas labores.

“Llevamos muchos meses analizando la situación de esta calle para buscar una solución adecuada a las necesidades existentes, sin que ello conllevase una gran afección para la ciudadanía y el tránsito de vehículos”, detalló Chinea. “Hay que tener en cuenta que esta calzada transcurre por el trazado natural de un barranco, con la complejidad que ello conlleva”, añadió.

El concejal lagunero también quiso reseñar que los problemas en esta calle tienen mucho que ver con la red de saneamiento y el asfaltado de la calle, ya que la conexión con el sistema de alcantarillado ha complicado las labores de recogida de aguas pluviales que proceden de las calles El Sol y la propia San Miguel.

“En la búsqueda de soluciones, nos hemos coordinado con los técnicos de la empresa mixta Teidagua, valorando y estudiando la mejor alternativa. Una vez se ha adjudicado la contratación del nuevo servicio de mantenimiento de vías y espacios públicos, y planteada una solución viable, se ha iniciado la redacción del proyecto para que la ejecución de esta obra arranque lo antes posible” declaró Chinea.

La solución planteada por el Ayuntamiento de La Laguna, y que actualmente se encuentra en fase de redacción, tiene que ver con la instalación de capturadores en la misma vía, independizando las aguas pluviales del alcantarillado, y el traslado de esta carga hídrica hasta la red de pluviales de la calle Los Santos (un trazado que se estima en unos 50 metros).

Por último, Ángel Chinea recalcó que estas actuaciones ya están contempladas en la planificación de la concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Laguna y señaló que, a través de este proyecto, también se afrontará la reparación del hundimiento registrado en la mencionada calle Los Santos, también en el entorno de Taco.