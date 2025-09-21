Luis Yeray Gutiérrez: «No hay desarrollo de La Laguna sin soterrar la autopista del Norte»

El curso político está en marcha en Aguere. El martes, presentación de un proyecto de pabellón y, el jueves, vuelta a los plenos. En el receso, el alcalde, el socialista Luis Yeray Gutiérrez, analiza los asuntos sobre la mesa.

Pasó el día del Cristo de La Laguna y empezó el nuevo curso político en el municipio. ¿Cuáles son las prioridades?

Tenemos muy claro que debemos trabajar muchísimo desde la perspectiva social. Sabemos perfectamente que el ámbito de la vivienda, aunque no sea competencia municipal, requiere de un sobreesfuerzo por parte del Ayuntamiento. No en vano, solicitaré una reunión la próxima semana para convocar el G4 para abordar las dificultades en esta materia que tenemos en nuestros municipios de gran población. Otra prioridad es seguir creando bolsas de aparcamiento, así como la movilidad.

Días atrás presentó un proyecto de nuevo pabellón para La Laguna. Lamenta el líder de Unidas, Rubens Ascanio, que eso va para muy largo. ¿Qué opina?

Yo no opino sobre los comportamientos o las expresiones de concejales de la oposición. Lo que sí transmito es que llevamos muchos años trabajando en este proyecto. Desde 2019 recibimos por parte de las entidades y los clubes deportivos esa necesidad imperiosa de tener un pabellón al más alto nivel, donde poder practicar su actividad deportiva en todas las modalidades. A día de hoy, es un proyecto en firme y que goza de respaldo mayoritario.

¿Cuál es el siguiente paso?

El próximo 8 de octubre se va a llevar a cabo una reunión con el Consejo Superior de Deportes, en Madrid, y con la Federación Española de Baloncesto para presentarles el proyecto.

De salir esa iniciativa adelante, ¿qué pasaría con el Santiago Martín y con el Juan Ríos Tejera?

No es condicional; va a salir. Y el Santiago Martín no es de titularidad municipal, pero será un lugar donde podamos compaginar y llevar a cabo de manera alterna muchísimas actividades deportivas. No olvidemos que en estos últimos años han coincidido en competiciones de nivel europeo o nacional diferentes clubes.

Luis Yeray Gutiérrez, el pasado jueves. / Andrés Gutiérrez

¿Para cuándo el Mercado de vuelta a la plaza del Adelantado?

Estamos trabajando a una velocidad de crucero, lo podemos ver. Se sigue impulsando la canalización del barranco de La Carnicería y, a la vez, se busca llevar a cabo la licitación del mercado y tener la infraestructura lo antes posible.

¿Cuánto podría tardar?

Ahora tenemos 18 meses de trabajos en la canalización. Una vez que saquemos la licitación del Mercado, haremos todo lo posible para que esté en corto espacio de tiempo.

¿Y las obras en las ruinas de San Agustín?

«En el cuartel del Cristo cabe un uso de carácter multifuncional, lúdico y de ocio»

Han quedado de manera circunstancial paralizadas. Hay una comunicación formal del licitador de que no puede continuar con las labores de rehabilitación por el incremento de los materiales y por una serie de cuestiones que tienen que ver con circunstancias de la dirección facultativa y de obra. Nosotros hemos entendido que no hay vuelta atrás, hemos rescindido esa relación contractual que tenía el Ayuntamiento y lo que hemos trasladado a la Concejalía de Obras es que en 2026 volvamos a adjudicar los trabajos.

¿En qué situación se encuentra el proyecto de comisaría para La Policía Local en la antigua estación de guaguas?

Hemos sacado a licitación la redacción del proyecto. Tenemos las economías para poderlo publicar en 2026. Es una obligación por parte de la administración local el que los servicios de seguridad de este municipio sigan creciendo y, de una vez por todas, darle respuesta a los agentes de La Laguna.

¿Le preocupa intentar entrar al casco y ver tanto coche, tanta gente…? ¿La ciudad está recibiendo un número excesivo de personas en relación con su capacidad actual?

No es cierto. La Laguna siempre ha sido un foco de atracción por todas las bondades culturales, patrimoniales e históricas que tiene. Es uno de los motores económicos más pujantes de Canarias, así como uno de los municipios que más aporta al acceso al mercado laboral. Por supuesto que necesitamos que nos sigan visitando. Lo que estamos impulsando ahora mismo es un concepto totalmente distinto: desarrollo del municipio con agenda cultural, con servicios de calidad, manteniendo la identidad de la ciudad...

¿Usted es partidario de limitar más el tráfico en el centro?

El proyecto de peatonalización ordenada de nuestro casco histórico va a continuar. Además, queremos seguir con el urbanismo táctico en los entornos cercanos a la ciudad.

¿Cómo va el proyecto de pavimentación peatonal de Heraclio Sánchez?

A toda marcha. Si todo va bien, en los primeros compases de 2026 tendremos la oportunidad de sacar esa obra a licitación.

«Antes de final de año veremos cómo el Hotel Neptuno terminará en el suelo»

¿Y la Casa Anchieta? ¿Confía en que el proyecto de musealización salga adelante o hay alguna otra idea para el inmueble?

Vamos a llevar a cabo en este mandato la musealización del inmueble, utilizando también el espacio de manera compartida para traer exposiciones culturales del más alto nivel.

En julio se anunció que se esperaba que en agosto quedasen culminados los estudios técnicos para el parque inundable. ¿Finalmente concluyeron?

Están entregados. Es una infraestructura de primer nivel hidráulico que no se ha visto en las Islas. Es una prioridad para este gobierno recuperar esta zona verde en el centro de la ciudad.

¿Alguna novedad sobre el proyecto del Cabildo de Tenerife de convertir el acuartelamiento del Cristo en un centro sociosanitario?

Entendemos que todavía hay margen para poder presentar alternativas a esa residencia de mayores. De no ser así, también aplaudimos la iniciativa de que finalmente ese terreno haya pasado a titularidad insular porque beneficia al entorno.

¿Usted prefería el espacio deportivo y comunitario que se había planteado antes?

Yo entiendo que ahí cabe un uso multifuncional, lúdico y de ocio.

Los dos primeros edificios de Las Chumberas se encuentran a la espera de resolver la necesidad de un proyecto de pozo absorbente para las aguas pluviales. ¿Cómo va el proceso para las siguientes fases de la reposición?

Con Las Chumberas nunca hemos hecho política desde el PSOE de La Laguna. Hemos ejecutado todo aquello que nos encontramos que faltaba. Desde el Ayuntamiento, a través de Muvisa, vamos a impulsar y desarrollar ese pozo absorbente, del que hemos decidido afrontar el gasto. Una vez que se entreguen las llaves, nos sentaremos todas las partes para hablar de la segunda –y espero que definitiva– fase, porque la propuesta que se hace desde el consistorio lagunero es una apuesta conjunta.

El alcalde de La Laguna, en un momento de la entrevista. / Andrés Gutiérrez

¿Ya hay fecha para la demolición del Hotel Neptuno?

Muy pronto veremos cómo por fin ese ‘pegote’, ese ‘mamotreto’ que también existe en la costa de La Laguna, terminará en el suelo.

¿Antes de final de año?

Sí.

Otra actuación en la Comarca Nordeste es la obra del campin de la Punta del Hidalgo. ¿Qué sabe sobre esos trabajos?

De manera inminente tendremos la reapertura.

¿Se mantiene en pie la intención de adjudicar la redacción del nuevo Plan General de Ordenación antes de noviembre?

Seremos respetuosos. El Plan General de Ordenación Urbana lo impulsaremos y lo desarrollaremos con la mayor participación posible y, sobre todo, reconociendo las grandes demandas que han existido durante todo este tiempo en los diferentes núcleos del municipio.

«Las relaciones con Coalición Canaria están marcadas por el respeto y la lealtad»

¿Le han transmitido desde el Gobierno de Canarias alguna novedad sobre el desdoblamiento de la autopista del Norte (TF-5)?

Muy pronto mantendremos una reunión a tres bandas en la que se pondrá sobre la mesa que aparezca ya el presupuesto para, por lo pronto, iniciar la proyección de esa tan ansiada obra. Ese proyecto es muy importante.

¿Lo considera muy importante porque permitiría el soterramiento de la TF-5?

No hay desarrollo del municipio de La Laguna sin el soterramiento de la TF-5 y la ampliación que supondría la gran rambla que se crearía para los laguneros y para la prolongación de la línea 1 del tranvía hacia el aeropuerto.

¿En qué punto se encuentra el proyecto del túnel de La Gorgolana, entre La Laguna y Tegueste?

Es otra obra prioritaria para el municipio. Es también debido a estos trabajos que tenemos interés en celebrar la reunión que nombraba anteriormente y que mantendremos muy pronto.

¿Ha habido avances con el Mercado del Nordeste?

Por supuesto que sí. Ya nos hemos puesto de acuerdo desde la perspectiva técnica y hemos elaborado los informes preceptivos para poder impulsar esta infraestructura.

Un documento que no termina de arrancar es el nuevo Reglamento de Participación Ciudadana, en redacción desde 2019. ¿Manejan algún plazo?

Si todo sale bien, y con la colaboración inestimable del concejal responsable, muy pronto tendremos un reglamento acorde a la demanda mayoritaria de las asociaciones y de la ciudadanía de La Laguna. Muy pronto es antes de final de año.

Meses atrás, los sindicatos de la Policía Local se quejaban de unas horas extra pendientes de cobrar y de una batería de carencias. Después acabaron esas reivindicaciones. ¿En qué quedó aquello y cómo están las relaciones con el cuerpo?

Las relaciones con la Policía Local son fluidas y de total respeto.

En las redes sociales de la Policía Local es una constante el malestar de vecinos, expresado a través de comentarios, por actuaciones del cuerpo o porque llaman y los agentes no acuden. ¿Cómo lo ve?

La profesionalidad de los agentes de la Policía Local de nuestro municipio es intachable. Habría que mirar en profundidad esas demandas, pero sí puedo trasladar lo que nos comenta el subcomisario de la Policía Local: que se está ejecutando todo aquello que es denunciado. Sí pido que no se dude a la hora de llevar a cabo cualquier tipo de denuncia porque esta Policía Local actúa en consecuencia.

El presupuesto municipal de 2025 se aprobó a finales de enero. ¿Cree que el de 2026 llegará antes de que termine el presente año?

Queremos aprobarlo antes que finalice el año.

¿Alguna línea maestra a destacar de las nuevas cuentas?

Ayudas directas al comercio local, impulso decidido a las obras que son necesarias para seguir desarrollando la ciudad y continuación de la peatonalización. Va a tener también un lugar significativo la vivienda desde la perspectiva local, dado que vamos a intentar hacer un tándem público-privado para seguir desarrollando casas en el municipio. Mención especial merece también el deporte.

El grupo de gobierno mantiene desde octubre de 2024 que no se ha tomado una decisión sobre el IBI de los inmuebles lucrativos de la Iglesia porque están revisando el Catastro. ¿Cuál es su postura actual en este asunto?

Nosotros haremos cumplir la legalidad.

A algunos sectores de la Esclavitud del Cristo de La Laguna les sentó como una bomba que usted celebrase la entrada de las mujeres. ¿Le han dicho algo?

«El proyecto de peatonalización del casco histórico de La Laguna va a continuar»

No sé de qué representante de la Esclavitud me habla; lo que sí sé es que mayoritariamente los miembros de la hermandad me trasladan que es una decisión que ya sabían perfectamente que tenían que tomar. Lo que no se entiende es que en el siglo XXI este tipo de determinaciones se las tenga que dictar un juez. Evidentemente, yo me alegro y considero que se hace justicia.

¿Cómo están las relaciones con CC, el socio de gobierno, tras la reciente mesa del pacto?

Respeto, lealtad y consultas internas para conocer el estado de este pacto de gobierno en todo momento y para demostrarle a la ciudadanía que es un acuerdo de estabilidad que redunda en la mejora del municipio.

¿Y con la oposición?

Siempre hemos mantenido la mano tendida para llegar a entendimientos. El número de mociones institucionales demuestra que el talante que mantengo dentro del Ayuntamiento sigue siendo el mismo.

¿Cómo cree que lo ha hecho hasta ahora como alcalde?

Eso lo tendrá que decidir la ciudadanía en 2027. Mi intención, si obtengo el respaldo mayoritario de la Agrupación Local del PSOE de la Laguna y de la ciudadanía, es volver a repetir.