Cuatro casas de juventud y un punto de información en La Laguna

El Ayuntamiento de La Laguna y el Cabildo de Tenerife tratan de sacar adelante un programa con el que habilitar cuatro casas de juventud y un punto de información juvenil en el municipio. Así lo dio a conocer durante el último pleno lagunero el concejal de Juventud, Sergio Eiroa, que precisó que la previsión es que las primeras se ubiquen en Taco, La Cuesta, Valle de Guerra y la Punta del Hidalgo, mientras que el punto de información se instalaría en la zona del casco histórico.

Eiroa, de CC, aportó esos datos después de que el edil del Partido Popular (PP) Moisés Domínguez plantease una moción «para la construcción de un centro juvenil/casa de la juventud en Valle de Guerra». El nacionalista le respondió que valoraba «muy positivamente» la propuesta, y pasó entonces a informar de que llevaban unos meses «trabajando de manera coordinada con el Cabildo de Tenerife en el diseño de un plan integral de espacios juveniles distribuidos territorialmente por todo el municipio».

Taco

«Este plan contempla la habilitación de infraestructuras específicas para la juventud que responden a las necesidades de encuentro, participación y desarrollo personal de nuestros jóvenes», expresó Eiroa, antes de indicar que ya han avanzado con las actuaciones en varias zonas de La Laguna. Es el caso del espacio previsto en Taco, sobre el que indicó que ya realizó una visita junto con la concejala de Presidencia, Carla Cabrera, para habilitar el edificio de la Tenencia de Alcaldía como casa de la juventud.

En cuanto a la infraestructura destinada a los jóvenes del ámbito de La Cuesta, el consistorio está «en proceso de localizar un espacio bien conectado, sobre todo con el transporte público y determinado servicio que facilite el acceso y la participación de los jóvenes».

Valle de Guerra

Había propuesto Moisés Domínguez para Valle de Guerra que el Ayuntamiento de La Laguna realizase un estudio de viabilidad para la construcción de un recinto contemplando «tanto el análisis de la demanda como la identificación de posibles espacios o solares municipales para su ubicación». La iniciativa plenaria también recogía que se incorporase la creación de este centro juvenil en la planificación presupuestaria y de inversiones locales, bien a través de recursos propios o mediante la búsqueda de financiación externa (Cabildo de Tenerife, Gobierno de Canarias, fondos europeos...).

Sergio Eiroa indicó que para este núcleo de la Comarca Nordeste ya tienen identificados «varios espacios que podrían cubrir esta demanda», y apuntó que están «valorando su viabilidad técnica y funcional junto con el Cabildo de Tenerife». Y añadió: «En la Punta del Hidalgo, los propios jóvenes están trabajando junto al concejal de Urbanismo en la definición de un espacio que responda a sus inquietudes».

Casco histórico

A las instalaciones anteriores se uniría un recinto más en el casco histórico. «Se está proyectando un punto de información juvenil que sirva de referencia para toda la Laguna», según lo describió el máximo responsable de la Concejalía de Juventud.

Dado que se encontraba en marcha esta iniciativa entre el Ayuntamiento y la institución insular, Moisés Domínguez acabó retirando la moción. No obstante, avanzó que estaría ojo avizor y que, si no hubiese novedades, la volverá a llevar nuevamente al salón de plenos.