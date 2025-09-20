La Laguna aprueba un plan de acciones para que La Verdellada zanje sus carencias

La Laguna intenta dar un impulso a los proyectos pendientes de La Verdellada. El Pleno aprobó el jueves por unanimidad un paquete de actuaciones sobre plazas, zonas verdes y elementos patrimoniales del barrio, entre otras medidas. Una de las más destacadas es la remodelación integral del Parque Tinguaro, uno de los principales espacios públicos con los que cuenta el lugar.

La propuesta la puso sobre la mesa el portavoz de Unidas se Puede, Rubens Ascanio, bajo el título ‘Moción para la mejora de los espacios públicos de La Verdellada’. El texto fue enmendado conjuntamente por Unidas y por el equipo de gobierno (PSOE-CC) y resultó el documento que ahora se deberá llevar a cabo.

Barrio en evolución

Tiene La Verdellada una historia singular. En los años 2000, el lugar empezó a mejorar urbanísticamente y a incorporar dotaciones. El enclave con necesidades en servicios públicos se había convertido en otra cosa. Mucho tuvo que ver en aquello la pujanza de la Asociación de Vecinos Los Verdeños que por entonces lideraba Jonathan Domínguez. Transcurrido el tiempo, en los últimos años se han ido presentando necesidades de menor entidad pero que se han ido sumando.

El acuerdo ahora aprobado incluye «dar celeridad» a la redacción de un proyecto para la adecuación de la plaza anexa al Polideportivo de La Verdellada, con intervenciones centradas en crear zonas de sombra, renovar el pavimento y el mobiliario, además de reforzar las campañas de concienciación ciudadana sobre la tenencia responsable de animales y la higiene en los espacios públicos.

Accesibilidad

Asimismo, el Ayuntamiento se compromete a continuar con las mejoras en accesibilidad universal del barrio, mediante la ampliación y rehabilitación de aceras, plazas y pasos adaptados. «Avanzar en el estudio de los usos comunitarios de las zonas verdes señaladas en el Plan General de Ordenación en el entorno del mirador de La Verdellada», recoge el siguiente punto de los acuerdos.

El Pleno también acordó impulsar medidas para la recuperación y difusión del patrimonio histórico local, como las casas terreras tradicionales y los bienes de titularidad pública situados en el entorno del barranco. Por otra parte, se continuará con las actuaciones previstas en el Polideportivo de La Verdellada, con la incorporación del vallado en la zona sur y la reparación del perimetral existente. El documento plenario contempla, además, estudiar la creación de un «mural colectivo y participativo» dedicado a la historia y el patrimonio de La Verdellada.