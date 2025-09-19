La Laguna moderniza el servicio de taxi con una nueva ordenanza más tecnológica y segura

El servicio de taxi en La Laguna se prepara para un cambio estructural. El Ayuntamiento ha aprobado una nueva ordenanza reguladora del taxi que ya está en vigor y que introduce medidas innovadoras orientadas a mejorar la seguridad, la eficiencia y la calidad del servicio, tanto para usuarios como para profesionales del sector.

La nueva normativa actualiza un reglamento que llevaba años sin revisarse y lo adapta a las exigencias legales actuales, así como a las necesidades reales del sector y de la ciudadanía. Entre los cambios más destacados se encuentran un nuevo sistema de turnos y descansos, la obligatoriedad de uniforme oficial, la digitalización de la central de comunicaciones, y la incorporación de videovigilancia en los vehículos.

Tecnología, seguridad y transparencia

Uno de los pilares de la ordenanza es la modernización tecnológica del servicio. A partir de ahora, la flota deberá contar con sistemas de navegación, comunicación digital con la central y cámaras de seguridad internas. También se introduce el uso obligatorio de documentación electrónica, lo que reducirá la carga administrativa para conductores y operadores.

Además, se reorganiza el régimen sancionador con un listado claro de infracciones y sanciones, lo que aporta mayor seguridad jurídica y transparencia tanto para los profesionales como para los usuarios.

Cambios en los turnos y descanso obligatorio

El nuevo reglamento establece un calendario anual de turnos con rotaciones equilibradas y ajustes específicos para periodos de alta demanda como Navidad, Carnaval o Semana Santa. El objetivo es garantizar la disponibilidad del servicio sin sobrecargar al personal.

Asimismo, se fijan descansos obligatorios que, según los responsables municipales, permitirán mejorar la calidad del servicio y las condiciones laborales de los taxistas. Esta medida entrará en vigor con el calendario de 2025.

Uniforme obligatorio y pruebas de acceso actualizadas

Otra de las novedades visibles será la implantación del uniforme oficial, que incluye colores corporativos y logo bordado. La medida busca unificar la imagen del servicio y facilitar la identificación por parte de los usuarios.

También se han actualizado las pruebas de acceso para nuevos conductores, con contenidos adaptados a la realidad urbana y turística del municipio, y a los cambios normativos en materia de movilidad.

Mayor coordinación y central digitalizada

La nueva ordenanza pone fin a la dependencia exclusiva de la radiofrecuencia y apuesta por una central de coordinación digitalizada, que funcionará mediante aplicaciones, sistemas de audio y comunicación en tiempo real. Este avance permitirá una gestión más eficaz de la flota y mejorará los tiempos de respuesta.

El presidente de Radio Taxi Laguna, Francisco Guanche, ha valorado positivamente el nuevo marco normativo: “Este cambio era muy necesario. Nos permite trabajar con mayor seguridad, tener un reglamento claro y responder mejor a lo que piden los clientes”.

Un paso hacia una movilidad urbana más moderna y sostenible

Desde el área de Movilidad del Ayuntamiento, el concejal Domingo Galván ha señalado que esta normativa representa un “salto cualitativo” para el sector, al situar al usuario “en el centro del servicio” y dotar al taxi lagunero de herramientas para competir en un entorno cada vez más tecnológico y exigente.

El Ayuntamiento prevé aplicar los distintos aspectos de la ordenanza de manera progresiva. La implementación completa comenzará con el calendario de descansos en 2025, pero ya están en marcha los primeros pasos para adaptar la flota a los nuevos requerimientos.