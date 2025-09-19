La Laguna perfila su estrategia turística y patrimonial para 2026 junto a las Ciudades Patrimonio de España

La ciudad de San Cristóbal de La Laguna ha participado esta semana en una nueva ronda de trabajo del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE), en la que se definieron las líneas estratégicas que marcarán la agenda común del colectivo para el año 2026. Las comisiones informativas, celebradas en la ciudad andaluza de Úbeda, abordaron aspectos clave relacionados con la cultura, el turismo, el patrimonio y la educación.

Por parte del Ayuntamiento lagunero acudieron a la cita el concejal de Patrimonio, Adolfo Cordobés; la edil de Turismo, Estefanía Díaz; y el responsable de Cultura, Adrián del Castillo. El encuentro reunió a representantes de las quince ciudades que integran el Grupo, con el objetivo de avanzar en planes conjuntos para preservar y proyectar el valor histórico y cultural de estos enclaves únicos en el mapa nacional.

Conservación, innovación y proyección internacional

Durante la Comisión de Patrimonio, se debatieron herramientas y metodologías para mejorar la conservación del legado histórico, así como modelos de gestión más sostenibles e innovadores. El concejal Adolfo Cordobés destacó que La Laguna pudo compartir “experiencias y planes estratégicos que están dando resultados a nivel local”, además de recoger ideas de otras ciudades que permiten seguir mejorando el modelo de gestión del patrimonio.

Entre los temas clave abordados en la sesión se incluyeron la aplicación de nuevas tecnologías, el refuerzo del enfoque participativo y educativo, y la necesidad de seguir consolidando el papel internacional de las ciudades patrimoniales.

Turismo cultural como motor de desarrollo

Desde la Comisión de Turismo, se analizaron acciones dirigidas a potenciar el atractivo de estas ciudades desde una perspectiva cultural y sostenible. En este sentido, la concejala Estefanía Díaz recordó que La Laguna es la única Ciudad Patrimonio de la Humanidad en Canarias, lo que le otorga una posición singular como referente cultural del Archipiélago.

Según explicó, se trabaja para “dignificar y potenciar esta condición”, con propuestas que refuercen el legado histórico como un recurso turístico de alto valor añadido. En la reunión también se trataron aspectos como la segmentación de visitantes, la mejora de la calidad turística y la preparación de la presencia del Grupo en FITUR 2026, cuya propuesta definitiva se aprobará en noviembre.

Cultura y patrimonio, un binomio de éxito

En la Comisión de Cultura, el edil Adrián del Castillo puso en valor el éxito de la última edición de La Noche del Patrimonio, celebrada de forma simultánea en las 15 ciudades. Destacó cómo la iniciativa ha conseguido “conectar a la ciudadanía con sus espacios históricos a través del arte y la cultura contemporánea”.

Además, se debatieron proyectos educativos dirigidos a escolares de primaria y secundaria, así como colaboraciones con universidades y programas Erasmus, enfocados en acercar el patrimonio a nuevos públicos e incentivar la divulgación cultural.

Un trabajo conjunto con la vista puesta en 2026

La jornada celebrada en Úbeda sirvió también para revisar el trabajo realizado durante los últimos meses y para definir los próximos pasos hacia 2026. Las ciudades coincidieron en reforzar la colaboración en temas como sostenibilidad, digitalización del patrimonio, y educación patrimonial, pilares sobre los que se construye la hoja de ruta del Grupo.

La presencia de La Laguna en estas comisiones consolida su papel dentro del selecto conjunto de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, y permite al municipio seguir alineando su estrategia local con los desafíos y oportunidades que enfrenta el patrimonio histórico en el siglo XXI.