Comienza la demolición de una casa en ruinas en El Batán tras más de una década de espera

Más de diez años después de haberse declarado en ruina, la casa situada frente a la iglesia de El Batán, en pleno Parque Rural de Anaga, será finalmente demolida. La Gerencia de Urbanismo de La Laguna ha firmado ya el acta de replanteo con la empresa Insulares de Demolición y Obras SL, lo que permitirá iniciar los trabajos en los próximos días, tras desbloquear un proceso administrativo que llevaba años estancado.

El inmueble, abandonado y vallado desde hace tiempo, supone un peligro por su deterioro estructural y su ubicación: se encuentra en la parte alta de una ladera escarpada, justo encima de un camino y una edificación residencial. El inicio de la demolición está previsto para este 22 de septiembre, y la intervención tendrá una duración aproximada de dos meses.

Una intervención subsidiaria por motivos de seguridad

La actuación será ejecutada de forma subsidiaria por el Ayuntamiento, con un coste de 65.824,25 euros que, según han confirmado fuentes municipales, se repercutirá posteriormente a los propietarios del inmueble. Tras múltiples intentos de localización y comunicación sin éxito, el consistorio activó el procedimiento de ejecución forzosa al tratarse de un caso de disciplina urbanística.

El concejal de Ordenación del Territorio, Adolfo Cordobés, explicó que la complejidad del terreno obligó a reforzar las medidas de seguridad previstas en el proyecto inicial. Esto supuso una demora adicional, pero también garantiza una demolición más segura tanto para los trabajadores como para los vecinos del entorno.

Un conflicto urbanístico que se remonta a 2010

La declaración oficial de ruina del inmueble se realizó en octubre de 2010, pero el abandono administrativo y la falta de respuesta por parte de los propietarios alargaron un proceso que generaba una creciente preocupación en el núcleo de El Batán, dentro del entorno protegido del Parque Rural de Anaga, reconocido como Reserva de la Biosfera.

Pese a los intentos del Ayuntamiento por avanzar en la resolución del problema —con reiteradas notificaciones y publicaciones en boletines oficiales— la situación quedó en punto muerto durante años. Solo ahora, con la adjudicación formal de las obras, se da luz verde a una actuación que los residentes llevaban años reclamando.

Posible regeneración del entorno tras el derribo

Más allá de la demolición, la intervención podría marcar un punto de inflexión para futuras actuaciones de mejora en esta zona rural de La Laguna. El Ayuntamiento ha indicado que, una vez eliminada la estructura en ruinas, corresponderá a otras áreas municipales estudiar posibles usos o intervenciones en el entorno.