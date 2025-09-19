‘No title yet’: Alexis Fernández lleva al Teatro Leal una experiencia física y emocional que desborda los límites de la danza

El cuerpo como campo de batalla, herramienta de exploración y vehículo de emociones. Esa es la premisa de No title yet, el nuevo espectáculo del bailarín Alexis Fernández que se presentó el jueves 18 de septiembre en la Sala de Cámara del Teatro Leal, a las 19:00 horas. La propuesta forma parte del ciclo Danza en Breve, un programa que busca acercar la danza contemporánea a nuevos públicos desde una óptica innovadora y experimental.

Inspirada en la obra del artista plástico francés Vladimir Cruells, No title yet no es una coreografía al uso. Es un trabajo que se mueve —literalmente— entre lo visceral y lo lúdico, lo tierno y lo salvaje. Fernández despliega sobre el escenario una pieza donde el cuerpo no solo baila: se transforma, dialoga con el espacio y desafía sus propios límites.

Una carrera internacional al servicio de la experimentación

Con una sólida trayectoria que incluye su paso por la Compañía Nacional de Danza de Cuba, el Ballet Ecuatoriano y la compañía Danza Retazos, Alexis Fernández ha sido premiado en certámenes de renombre como el Gran Premio de La Habana, el Vento en Danza (Brasil) o el Certamen Coreográfico de Madrid.

En No title yet, su experiencia se pone al servicio de una creación íntima y arriesgada. La pieza invita al espectador a sumergirse en un universo físico, donde el movimiento se convierte en lenguaje y el escenario en una extensión del propio cuerpo.

Danza en Breve: experimentación en formatos cortos

El ciclo Danza en Breve, impulsado por el Ayuntamiento de La Laguna a través del Organismo Autónomo de Actividades Musicales (OAAM), se ha consolidado como un espacio de referencia para propuestas contemporáneas que escapan de los formatos convencionales. Su programación combina artistas emergentes con nombres consolidados, siempre bajo una misma premisa: explorar nuevas formas de expresión en formatos de corta duración.

El programa no solo busca acercar la danza al público general, sino también abrir un espacio de reflexión y diálogo entre disciplinas como la performance, el teatro físico o las artes del movimiento.

Una cita con el cuerpo, el arte y lo imprevisible

La representación de No title yet este jueves supone una oportunidad para quienes buscan una experiencia cultural distinta en Tenerife. Lejos del virtuosismo clásico, la propuesta de Alexis Fernández apuesta por lo orgánico, lo imperfecto y lo profundamente humano.

Las entradas están disponibles a través de la web del Teatro Leal o en taquilla. La cita promete ser breve, pero intensa.