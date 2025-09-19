Alberto Jorge se incorpora al Pleno de La Laguna como nuevo concejal de Coalición Canaria

El salón de plenos del Ayuntamiento de La Laguna acogió este jueves la toma de posesión de Alberto Jorge de la Rosa como nuevo concejal del consistorio, integrándose en el grupo municipal de Coalición Canaria. La incorporación se formalizó durante la sesión ordinaria celebrada por la corporación, en la que el nuevo edil recibió la bienvenida de parte del alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y de los portavoces de los distintos grupos políticos con representación en el Pleno.

Con una dilatada experiencia profesional y un fuerte vínculo con el tejido social y cultural lagunero, Alberto Jorge asume el cargo tras una trayectoria que abarca más de 36 años en gestión de equipos, especialmente en el ámbito deportivo, y una larga implicación con entidades vecinales, culturales y religiosas del municipio.

Un perfil ligado al deporte, la cultura y la participación ciudadana

Natural de la Villa de Arriba y nacido en 1961, Jorge es Técnico en Informática de Gestión y ha desarrollado buena parte de su carrera profesional en la coordinación y administración de proyectos. Su nombre ha estado históricamente ligado al deporte base, con más de 25 años como entrenador de baloncesto en clubes como el CB Canarias y el CB Juventud Laguna, además de ocupar puestos de responsabilidad en el Patronato de Deportes de La Laguna.

En paralelo, ha mantenido una intensa actividad en el mundo cultural y religioso local. Ha formado parte de agrupaciones como el Orfeón La Paz, la Tuna de Derecho y la Parranda El Gofio, además de presidir la Junta de Hermandades y Cofradías del municipio. Su compromiso con la conservación del patrimonio inmaterial lagunero también se ha reflejado en su participación activa en distintos colectivos ciudadanos.

Bienvenida desde todos los grupos políticos

Durante el acto, el portavoz de Coalición Canaria, Fran Hernández, destacó la trayectoria del nuevo edil, subrayando su profundo conocimiento de “la cultura, la identidad, el deporte y las tradiciones” de La Laguna. “Estamos convencidos de que su experiencia y compromiso enriquecerán la labor municipal”, añadió.

Por su parte, el alcalde deseó a Alberto Jorge “el mayor de los éxitos en esta nueva etapa”, destacando la importancia del trabajo conjunto en beneficio de los vecinos y vecinas del municipio.

Relevo en la bancada nacionalista

La incorporación de Alberto Jorge al grupo municipal de Coalición Canaria se enmarca en un relevo dentro del equipo nacionalista, aunque desde el partido no se ha detallado si el nuevo edil asumirá responsabilidades específicas dentro del gobierno o en las áreas delegadas.

Con esta incorporación, la corporación lagunera refuerza su representación con una figura conocida en el ámbito local, que llega al cargo con un perfil centrado en la participación ciudadana, el deporte, la cultura y la tradición, cuatro ejes fundamentales en la vida social de La Laguna.