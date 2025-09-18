Plan urgente para revisar todos los puntos de vertido al mar de La Laguna
Los grupos políticos acuerdan una batería de medidas para subsanar deficiencias
Está prevista la creación de una mesa de trabajo
El Ayuntamiento de La Laguna pondrá en marcha un plan urgente para la revisión de todos los puntos de vertido al mar del municipio recogidos en la actualización de estos presentada recientemente por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, así como de otros que puedan existir y que sean de competencia local. El objetivo es «la subsanación de cuantas deficiencias se detecten», según aprobó el Pleno lagunero.
El anterior fue uno de los principales acuerdos adoptados en la sesión de este jueves. Minuto de silencio por el último crimen machista; bienvenida del alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y toma de posesión del nuevo concejal de CC, Alberto Jorge. Y arrancó un pleno en una calurosa mañana en la que parecía respirarse aún el verano.
La moción de los vertidos la presentó la concejala Idaira Afonso, de Unidas, y salió adelante por unanimidad. En ella también se insta a la creación de una mesa de trabajo entre los agentes implicados (Gobierno de Canarias, Ayuntamiento y representación de los espacios privados recogidos en dicho informe) para la puesta en común de «propuestas de actuación urgentes y coordinadas».
Toldos para las principales calles frente a las altas temperaturas
La Laguna busca sombra frente al cambio climático, y entre las medidas que contempla se encuentra la de estudiar la instalación de toldos en las principales calles en los momentos de altas temperaturas. El Pleno lagunero aprobó este jueves, con la abstención de Vox, una moción del portavoz de Unidas se Puede, Rubens Ascanio, para «avanzar en la lucha contra el cambio climático y la puesta en marcha de refugios climáticos». El texto primigenio fue enmendado por la propia Unidas y el grupo de gobierno (PSOE-CC). Del documento resultante también destaca, además del análisis de la colocación de toldos, la elaboración de «un mapa con la red de refugios climáticos ya existentes en La Laguna, que incluya zonas verdes, centros ciudadanos, espacios culturales y educativos donde poder refugiarse del calor y que tengan adaptaciones que los hagan adecuados para entrar en esta categoría». Se suma a lo anterior, y entre otras acciones, habilitar más espacios públicos para esos fines, ampliar las áreas verdes o «acelerar la creación de zonas de sombra».
«Reforzar el servicio de laboratorio de la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento para continuar desarrollando labores de detección de vertidos, así como de la calidad del agua del mar en nuestras zonas de baño y nuestro litoral» y «reforzar los servicios de vigilancia y elaboración de informes sobre vertederos clandestinos como el ubicado en el entorno de Jóver, donde la presencia de un antiguo vertedero de cristal produce restos que llegan al mar» son otras de las medidas acordadas.
También se contemplan, a través de la UME y la Policía Local, labores de detección precoz de posibles vertidos en terrenos aledaños a la costa. «A través de la Concejalía de Urbanismo, instar a las entidades privadas recogidas en el informe a la búsqueda inmediata de soluciones que impidan estos vertidos y al cumplimiento de la Ley en materia de sostenibilidad», contiene otro de los puntos.
La exposición de motivos, citando el informe de la Consejería de Transición Ecológica, refiere los puntos de vertido cercanos a las zonas de baño: cinco en Jóver, diez en Bajamar y cuatro en la Punta del Hidalgo. Ante esa situación, se apuesta en otros dos acuerdos «impulsar la regularización inmediata de todos los puntos de vertido de carácter municipal, minimizando al máximo los vertidos y su impacto en el medio» y «seguir trabajando para lograr un pleno tratamiento de las aguas residuales y su reutilización, como clave para racionalizar el consumo del agua en el municipio».
Otros asuntos del pleno
- Una de las modificaciones presupuestarias que aprobó este jueves el Ayuntamiento de La Laguna fue objeto de controversia al suponer el trasvase de 800.000 euros para el Área de Fiestas. Los concejales del PP Moisés Domínguez y Eva Cólogan criticaron que ya se han alcanzado este año 35 cambios en las cuentas y que se «improvisa». La edil de Hacienda, Francisca Carlota Rivero, rebatió que el presupuesto es «un documento dinámico».
- Se aprobó una iniciativa planteada por Carmen Peña (Drago) para «el refuerzo y ampliación de medidas institucionales en respuesta a la entrada de la filoxera en el municipio».
- Momento llamativo en una moción «para resolver el saneamiento y seguridad» en Lomo Las Rías, en Tejina. La propuesta era de Eva Cólogan (PP). El concejal de Obras, Ángel Chinea (PSOE), la acusó de haber armado una moción con notas de prensa y de tomar objetivos del proyecto para incluirlos como acuerdos. Añadió que, además, la actuación se encuentra en marcha. Cólogan se limitó a responder: «A mí me toca hacer política y fiscalizarle; yo lo que le digo es que hoy los vecinos del camino Lomo Las Rías no han visto la ejecución de esa obra».
- Idaira Afonso (Unidas) indicó en el pleno que pedirá un informe sobre si afirmaciones del concejal de Vox, Manuel Alejandro Rodríguez, son constitutivas de un delito de odio. Rodríguez lamentó el «chiringuiteo» en torno a la violencia de género, y planteó en una moción consultar a los laguneros sobre centros de inmigrantes ilegales menores.
