La maldición de La Laguna: un caso único dentro del deporte español

El fútbol no es solo un deporte, funciona como un lenguaje común capaz de reunir a generaciones, barrios y acentos distintos alrededor de una misma emoción. En países como España, donde cada fin de semana se transforma en una liturgia de camisetas y bares llenos, el balón sirve de punto de encuentro e identidad compartida.

Desde la cantera hasta la élite, el balompié ofrece un relato que atraviesa familias y territorios, une lo local con lo nacional y convierte cada temporada en una oportunidad renovada para creer, celebrar o discutir juntos.

En el caso de la segunda ciudad más poblada de Tenerife, las discusiones son lo habitual, porque hablamos de un caso único en el fútbol patrio, que ha llevado a muchos a hablar directamente de "la maldición de La Laguna".

Sin fútbol profesional

San Cristóbal de La Laguna, con algo más de 160.000 habitantes, es la ciudad más poblada de España cuyo club municipal nunca ha competido en las tres primeras categorías (Primera, Segunda o Primera Federación, antigua Segunda B). En España, solo Primera y Segunda tienen estatus profesional (LaLiga), la Primera Federación es el tercer nivel y se considera semiprofesional.

Sus representativos históricos, como el CD Laguna o el Unión Tejina, han alternado Tercera y Preferente, con varias promociones a 2ªB frustradas.

Mientras municipios de tamaño similar (Móstoles, Alcalá de Henares) sí alcanzaron al menos el tercer peldaño, en La Laguna el techo sigue siendo Tercera, un dato que alimenta el debate local sobre cantera, estructura y mala suerte.

Formación del CD Laguna de la pasada semana / CD Laguna

CD Laguna

En 1984, el fútbol de La Laguna decidió ponerse de acuerdo. De la fusión de varios clubes del municipio (CD Estrella, Real Hespérides, Juventud Concepción, Juventud Laguna, Bronco y Santo Domingo) nació la U.D. Laguna. Poco después adoptó la denominación A.D. Laguna, y desde la temporada 2010/11 compite como CD Laguna.

Arrancó en Tercera División ocupando la plaza del Estrella y, casi sin tardar, se asomó al sueño del ascenso: en 1992/93 fue subcampeón y disputó su primera liguilla a 2ªB contra UD Realejos, UD Orotava y UD Telde. Aquella vez, el premio se lo llevó el Realejos y el Laguna quedó tercero.

La inercia no siempre fue amable. En 1995 llegó el descenso a Preferente, pero el equipo se rehízo y regresó a categoría nacional como campeón en 1999/2000.

Con el cambio de siglo, el club encadenó tres intentos consecutivos para subir al tercer escalón. En 2003/04, ante la UD Villa de Santa Brígida, empató 0–0 en La Manzanilla y cayó 1–0 en la prórroga en Guiniguada.

En 2004/05 se midió a la UD San Isidro: 1–1 en casa y 0–0 fuera; avanzó el rival por el valor doble de los goles a domicilio.

En 2005/06, contra el CD Orientación Marítima, el 3–0 de la ida en Arrecife dejó la eliminatoria muy cuesta arriba; el 1–2 de la vuelta en La Laguna no bastó. Tres puertas llamadas y ninguna abierta.

Otros episodios curiosos

El club también ha vivido capítulos singulares lejos del césped. Tras descender en 2011/12, un fallo del Comité Canario de Disciplina Deportiva le otorgó dos puntos por alineación indebida de un rival: pasó del quinto al tercer puesto y ocupó una plaza vacante en Tercera por renuncias económicas de otros equipos.

En 2024 llegó un episodio poco habitual incluso para las hemerotecas: dos descensos y un ascenso en menos de tres meses, tras un litigio con la RFEF que el club terminó ganando a pocos días del inicio liguero.

La historia reciente del CD Laguna puede leerse como una sucesión de intentos por tocar el tercer escalón del fútbol español. Aun así, esa perseverancia ha mantenido al club en la brega, con Tercera como techo histórico, La Manzanilla como hogar y la misma ambición que lo vio nacer de una fusión: colocarse al fin en la élite.

Por todo esto, hablar de “la maldición de La Laguna” no es una leyenda urbana sino un hecho estadístico. El municipio reza por acabar con el frío dato, que refresca más que La Manzanilla en una noche de partido.