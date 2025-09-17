La Laguna proyecta un pabellón multifuncional en Las Mantecas

La Laguna construirá su gran pabellón municipal en Las Mantecas, con una inversión de 32 millones de euros en una parcela de 42.000 metros cuadrados, de los que el complejo ocupará 10.591. Entre sus beneficios destaca la creación de un estacionamiento subterráneo con capacidad para 800 plazas. El proyecto fue dado a conocer ayer por el alcalde lagunero, Luis Yeray Gutiérrez, quien destacó el carácter multifuncional del recinto pensado para ser escenario de grandes competiciones deportivas y que albergará eventos multitudinarios como conciertos, congresos o ferias, entre otros.

La presentación de este proyecto de gran envergadura tuvo lugar ayer de manera simbólica en el Pabellón Juan Ríos Tejera, «cuna del deporte lagunero», según la definición del regidor en un acto que contó con la presencia de ante representantes de entidades deportivas del municipio y de miembros de la Corporación municipal.

La gerente de Urbanismo, María Bencomo, explicó que ya está en marcha «el proceso para construir esta gran infraestructura deportiva». Destacó que se trata de un pabellón «de carácter modular», lo que facilitará su adaptación a la actividad que se requiera.

Luis Yeray Gutiérrez (c) junto a concejales y la gerente de Urbanismo. | E. D.

Luis Yeray Gutiérrez avanzó que al proyecto se llega tras varios años de planificación que cuenta con la participación de distintas áreas del Consistorio, incluyendo el Organismo Autónomo de Deportes, la Concejalía de Obras e Infraestructuras así como de Servicios Municipales.

«Queremos crear un equipamiento moderno, que responda a los objetivos y necesidades de los clubes de élite con sede en nuestro municipio que participan en categorías nacionales y en competiciones internacionales, que necesitan un nuevo pabellón porque es evidente que el Santiago Martín se ha quedado pequeño para la demanda que generan estos equipos», aseguró el alcalde.

Uno de los aspectos que destacó fue que con el pabellón municipal de Las Mantecas «La Laguna gana un espacio multifuncional que nos permitirá dosificar la presencia de grandes eventos en el casco de la ciudad, atendiendo a una demanda vecinal que reclama su derecho al descanso».

La Laguna proyecta un pabellón multifuncional en Las Mantecas

Para hacer realidad este proyecto, se requiere una modificación menor del planeamiento ya que el Plan General de Ordenación incluye la parcela en la que se ubicará, situada por debajo de la Facultad de Bellas Artes, como suelo de uso universitario para Espacio Libre de Parque Urbano. El Consistorio informó ayer que la Universidad de La Laguna ha comunicado al Ayuntamiento que no tiene previsto hacer uso de ella, por lo que pasará a ser de titularidad municipal. La modificación puntual del PGO establecerá que la superficie pase a tener consideración de Espacio Libre Deportivo, de manera que el 25% de la parcela quedará apto para acometer una dotación deportiva cubierta.

El pabellón multifuncional tendrá una superficie edificable de 10.591 metros cuadrados. Es decir, aproximadamente el doble del pabellón Santiago Martín. El 75% restante de la parcela de 42.000 metros cuadrados se destinará a parque urbano deportivo. «De esta forma, no solo ganamos un nuevo pabellón, sino también una gran zona verde, que será uno de los principales pulmones urbanos del municipio», expresó el regidor.

Buen emplazamiento

La accesibilidad es una de las ventajas de la ubicación elegida porque la parcela «está perfectamente comunicada por transporte público, cuenta con una parada de tranvía y está prevista la creación de una parada de guaguas en la autopista TF-5. Además, dispondremos de más de 800 plazas de aparcamiento subterráneo».

La búsqueda de los 32 millones de financiación que se requieren para la obra es una tarea en la que está metido el gobierno local ante Europa, el Gobierno de España y las administraciones regional e insular, «porque este pabellón será lagunero, pero atiende a una demanda que reclama toda la isla de Tenerife».

Al tiempo que se desarrolla la modificación puntual necesaria del Plan General de Ordenación de La Laguna en Las Mantecas, un trámite que se puede prolongar dos años, según los cálculos que expuso el alcalde, «vamos a iniciar el proceso para convocar un concurso internacional de ideas, porque aspiramos a contar con una infraestructura que sea referencia, no solo por sus prestaciones y su capacidad, sino también por su diseño», concluyó Luis Yeray Gutiérrez.