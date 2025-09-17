La Laguna proyecta un nuevo pabellón multifuncional en Las Mantecas con capacidad para 10.000 personas

La ciudad de La Laguna contará con un nuevo pabellón municipal multifuncional en Las Mantecas, una instalación con capacidad para unas 10.000 personas que aspira a convertirse en un nuevo referente para el deporte y los grandes eventos en Tenerife. El proyecto, presentado este martes por el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, contempla una infraestructura de uso modular que acogerá tanto competiciones deportivas de alto nivel como conciertos, ferias y congresos.

La iniciativa responde, según explicó el alcalde, a la necesidad de dotar al municipio de un recinto más amplio que el actual Pabellón Santiago Martín, cuya capacidad se ha quedado corta ante el crecimiento de la actividad deportiva y cultural en la ciudad. “Nuestros clubes de élite necesitan un nuevo espacio que esté a la altura de las competiciones nacionales e internacionales en las que participan”, señaló Gutiérrez.

Una infraestructura para toda la isla

El futuro pabellón se ubicará en una parcela de 42.000 metros cuadrados situada por debajo de la Facultad de Bellas Artes, una zona bien conectada con transporte público —con parada de tranvía y una futura parada de guaguas en la TF-5— y que incluirá más de 800 plazas de aparcamiento subterráneo.

El Ayuntamiento ha iniciado ya la modificación parcial del Plan General de Ordenación (PGO) para adaptar los usos del suelo y permitir la construcción del equipamiento. Actualmente, la parcela está clasificada como espacio libre de uso universitario, pero la Universidad de La Laguna ha confirmado que no tiene previsto hacer uso de ella, lo que permitirá su cesión al consistorio.

El proyecto prevé que el 25% del terreno se destine a la instalación deportiva cubierta, con una superficie edificable de 10.591 m² —el doble que el Pabellón Santiago Martín—, mientras que el 75% restante se convertirá en un gran parque urbano con usos deportivos y zonas verdes, uno de los más amplios del municipio.

Inversión de 32 millones y concurso internacional de ideas

La inversión estimada para hacer realidad esta infraestructura ronda los 32 millones de euros, y el Ayuntamiento de La Laguna buscará financiación en distintas administraciones y fondos europeos. “Este pabellón será lagunero, pero atiende a una demanda insular. No podemos esperar más”, apuntó el alcalde durante la presentación.

El Ayuntamiento tiene previsto convocar un concurso internacional de ideas para definir el diseño arquitectónico del recinto, con el objetivo de que no solo destaque por su funcionalidad, sino también por su valor estético y sostenibilidad.

Mientras se avanza en la modificación del planeamiento, un proceso que puede tardar hasta dos años, se trabajará en la elaboración del proyecto definitivo y en la captación de fondos para su ejecución. “Aspiramos a tener una instalación de referencia en Canarias, tanto en el ámbito deportivo como cultural”, concluyó Gutiérrez.