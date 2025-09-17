La calle Anchieta de La Laguna se convierte en un aula abierta por la Semana Europea de la Movilidad

La Semana Europea de la Movilidad 2025 ya está en marcha en La Laguna, con un programa que va mucho más allá de las actividades al uso. Bajo el lema Movilidad para todas las personas, el municipio ha apostado por implicar a la comunidad escolar en el diseño y desarrollo de un calendario que convierte la Calle Anchieta y el entorno del IES Canarias Cabrera Pinto en un espacio vivo de aprendizaje, cultura y participación ciudadana.

Desde el lunes 15 y hasta el próximo 22 de septiembre, se celebran más de una veintena de propuestas que combinan educación, urbanismo sostenible, literatura y ciencia ciudadana. Una de las grandes novedades de esta edición es la peatonalización temporal de la calle Anchieta, que se transformará durante estos días en una “plaza de convivencia” donde alumnado, familias, colectivos sociales y vecinos podrán experimentar cómo sería una ciudad diseñada para caminar.

Del aula al espacio público: talleres, conferencias y rutas

El programa incluye desde ciclorutas familiares, paseos en bici con mayores o talleres de creatividad, hasta actividades con impacto social como un roleplay sobre daño cerebral adquirido, liderado por las Hermanas Hospitalarias Acamán. También se incorporan propuestas del equipo de robótica Cur!osity Cabrera Pinto, acciones de renaturalización urbana, radio escolar en la calle, juegos tradicionales y proyectos de ciencia ciudadana.

Este miércoles 17, el IES Cabrera Pinto acoge dos conferencias clave: Ana Montalbán, de la Red de Ciudades que Caminan, hablará sobre “Recuperación de los entornos urbanos para la ciudadanía”; y Sílvia Casorrán, especialista en planificación urbana, abordará el papel de la bicicleta en la movilidad sostenible.

Un recital poético entre asfalto y cultura

Una de las actividades destacadas del programa será el recital literario del viernes 19 de septiembre, a las 19:00 horas, en plena calle. La cita reunirá a voces consagradas y emergentes de la poesía canaria, como Cecilia Domínguez Luis, Roberto Toledo Palliser, Guillermo Oliva Casanova, Sophia Hidalgo, Fermín Higuera, Tamonante Peñate López, Andrés Novoa y Ángeles Hernández Cruz.

“La literatura se convierte en respiración y espacio habitable”, reza el programa, que apuesta por una cultura accesible e intergeneracional que dialogue con el espacio público.

Cierre con el Día Europeo Sin Coches

La Semana Europea de la Movilidad concluirá el lunes 22 de septiembre con un manifiesto por la peatonalización de Anchieta, una feria de movilidad sostenible y el encuentro intercentros STARS, donde alumnado de distintos centros educativos laguneros compartirá experiencias sobre entornos escolares seguros.

Además, el Centro Ciudadano El Tranvía acogerá la quinta jornada del Foro Económico y Social de La Laguna, con ponencias centradas en los desafíos actuales de la movilidad urbana, tanto desde el punto de vista del peatón como del conductor. Las inscripciones para esta jornada técnica siguen abiertas a través del portal oficial municipal.