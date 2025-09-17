Abubukaka y Petite Lorena protagonizan la Noche del Humor en las Fiestas del Cristo de La Laguna

El humor vuelve a tomar el escenario principal de las Fiestas del Cristo con una nueva edición de la ya consolidada Noche del Humor, que este año reunirá a dos nombres de referencia en la comedia canaria: el grupo lagunero Abubukaka y la actriz y humorista Petite Lorena. La cita tendrá lugar este miércoles, a partir de las 21:00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo.

El evento, uno de los más esperados del programa festivo, vuelve a apostar por una fórmula que ha demostrado funcionar: humor directo, sátira afilada y cercanía con el público. Esta edición estaba prevista con la participación de Antonia San Juan, quien finalmente no podrá asistir por motivos de salud. Desde la organización han enviado sus deseos de pronta recuperación a la artista.

Sátira social y comedia escénica

El cartel de esta edición presenta a Abubukaka, que regresa a las fiestas con su espectáculo Foscurí. Como es habitual en el grupo, se trata de una puesta en escena cargada de crítica social envuelta en comedia absurda, donde lo surrealista se convierte en espejo de lo cotidiano. El montaje gira en torno a una idea: “la mentira gobierna el show”, en palabras del propio grupo, que defiende el humor como herramienta de reflexión social.

Junto a ellos, Petite Lorena aportará su experiencia de más de dos décadas sobre los escenarios, con un estilo que mezcla humor costumbrista, ironía y una conexión directa con el público. La cómica, habitual también en televisión y radio, ha trabajado en cine y series junto a figuras como Antonia San Juan, Juan Carlos Falcón o el tándem Félix Sabroso y Dunia Ayaso.

Recta final de las Fiestas del Cristo

La Noche del Humor es uno de los platos fuertes de la última semana de las Fiestas del Cristo 2025, que encara su recta final con una agenda pensada para todos los públicos. Entre los eventos destacados de los próximos días figuran:

‘Opening ULL’, este jueves a las 21:00 horas.

‘Al son del Cristo’, noche de baile, el viernes a las 21:00 horas.

Feria Infantil, sábado desde las 10:00 horas.

II Festival Siroco, el sábado a las 21:00 horas, con Love of Lesbian como cabeza de cartel.

Las celebraciones concluirán el domingo 21 de septiembre, tras semanas de actividades culturales, religiosas, musicales y de ocio que han llenado las calles de La Laguna de vecinos y visitantes.