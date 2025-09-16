Simulacros y rutas volcánicas acercan a la ciudadanía a la gestión del riesgo geológico en La Laguna

El antiguo convento de Santo Domingo acogió esta semana la primera jornada formativa del proyecto La Laguna, Naturalmente Segura, una iniciativa pionera en Tenerife para mejorar la preparación ciudadana ante riesgos naturales. Un total de 80 personas participaron en este primer bloque de sesiones, organizado por la Asociación Volcanes de Canarias con el apoyo del Ayuntamiento de La Laguna, que incluyó charlas teóricas, simulacros prácticos y rutas interpretativas por el entorno natural del municipio.

Del 8 al 13 de septiembre, la formación combinó el aprendizaje técnico con dinámicas interactivas centradas en la prevención y actuación ante fenómenos geológicos como erupciones volcánicas, deslizamientos o terremotos. La propuesta tuvo una excelente acogida por parte del público asistente y, según los organizadores, alcanzó un alto grado de satisfacción general.

Un simulacro de erupción cerca del aeropuerto, entre las actividades más valoradas

Una de las sesiones más impactantes fue el simulacro virtual de una erupción en las inmediaciones del Aeropuerto Tenerife Norte. A través de un juego de rol, los participantes asumieron distintos perfiles —desde responsables políticos hasta personal sanitario, cuerpos de seguridad, periodistas o ciudadanía— para experimentar cómo se gestiona una emergencia de alto impacto en tiempo real.

La finalidad del ejercicio fue que los asistentes comprendieran la complejidad y responsabilidad que conlleva la toma de decisiones durante una crisis volcánica, así como la necesidad de contar con planes de prevención, respuesta y comunicación bien definidos.

El programa incluyó también visitas de campo por varias zonas naturales del municipio, así como una ruta final por los conos volcánicos de Mesa Mota. Durante este recorrido guiado, especialistas en geología explicaron cómo interpretar la morfología del terreno y los desafíos que presenta la gestión territorial ante fenómenos naturales de origen geológico.

La próxima cita, en octubre: formación técnica para personal interviniente

El ciclo formativo continuará en octubre con unas jornadas específicas para personal interviniente en emergencias. Bajo el título Jornadas Técnicas sobre Riesgos Geológicos para Intervinientes, estas sesiones están programadas del 6 al 10 de octubre y estarán dirigidas a profesionales de emergencias, seguridad, protección civil, técnicos municipales y medios de comunicación.

Toda la información sobre el programa, inscripciones y contenido estará disponible próximamente en la web oficial de la Asociación Volcanes de Canarias.

Asociación Volcanes de Canarias: educación sísmica desde La Laguna

La Asociación Volcanes de Canarias, con sede en La Laguna, es una entidad ciudadana sin ánimo de lucro que trabaja desde 2004 en la divulgación de riesgos volcánicos y otros fenómenos naturales en el Archipiélago. Desde su fundación oficial en 2011, ha centrado su actividad en la formación ciudadana, la cultura del riesgo y la preparación comunitaria ante catástrofes naturales.

Formada íntegramente por voluntariado, la asociación mantiene una activa presencia digital en redes sociales y realiza actividades formativas en distintos puntos del Archipiélago para reforzar la resiliencia de la población.