Muvisa encadena cinco años con la máxima puntuación en transparencia en Canarias

La Sociedad Municipal de Viviendas y Servicios de La Laguna (Muvisa) ha logrado por quinta vez consecutiva la máxima calificación (un 10 sobre 10) en el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias), que evalúa el cumplimiento de las entidades públicas en acceso a la información. Este resultado consolida su liderazgo local en rendición de cuentas y la sitúa entre las entidades más transparentes del Archipiélago.

El gerente de la entidad, Emilio Fariña, valoró que “la transparencia no es solo una obligación legal, sino un principio rector de nuestra actividad”, destacando que estas cinco evaluaciones consecutivas con nota máxima responden a un modelo organizativo que ha hecho de la transparencia una “ventaja competitiva”.

Transparencia, digitalización y servicio público

El informe del ITCanarias llega en un contexto de transformación digital en la entidad. Muvisa ha incorporado nuevas herramientas tecnológicas, mejorado su portal de transparencia y acelerado la digitalización de trámites, con el objetivo de facilitar el acceso ciudadano a la información y a los servicios.

Entre las medidas implantadas destacan la publicación actualizada de datos económicos y contractuales, la automatización de procedimientos administrativos y un plan de formación continua para el personal técnico. Además, se han establecido protocolos de verificación para garantizar la fiabilidad de los contenidos públicos.

Programas sociales y vivienda pública

Muvisa también mantiene una fuerte presencia en el ámbito social. A través de iniciativas orientadas a colectivos vulnerables, ha desarrollado programas de envejecimiento activo, alfabetización digital, prevención de estafas y acompañamiento a personas mayores en situación de soledad.

En el ámbito de la discapacidad, su Centro Especial de Empleo se ha consolidado como referencia en la inserción laboral. Además, promueve la inclusión en sus redes de aparcamientos municipales, con equipos integrados por personas con discapacidad y puntos de recarga para vehículos eléctricos.

También ha destacado su trabajo en educación infantil con proyectos de innovación pedagógica, como la inclusión de lengua de signos y programas de desarrollo temprano.

En materia de vivienda, gestiona recursos alojativos temporales, pisos de acogida y un parque de vivienda social reconvertido a alquiler asequible. Actualmente, prepara la licitación de dos nuevas promociones en Gracia y Tejina, que sumarán 79 viviendas y supondrán una inversión de 12 millones de euros.

Además, avanza en la rehabilitación de urbanizaciones y en la Operación Singular de Las Chumberas, en coordinación con el resto de administraciones implicadas.