El edificio en ruinas de la Mesa Mota se perfila como sede de una unidad de la Guardia Civil
El Ayuntamiento contempla un nuevo posible uso para el inmueble después de que en los últimos años se estudiase un parador nacional
La Laguna vuelve a contemplar la posibilidad de que el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil se instale en el edificio abandonado de la Mesa Mota. Se trata de una opción que se barajó años atrás y que posteriormente quedó descartada, para a continuación dar paso a la apuesta por un parador nacional. Ahora vuelve a abrirse la puerta para la sede policial, según confirmó el alcalde lagunero, Luis Yeray Gutiérrez.
El regidor local apuntó que ya mantuvo un encuentro en los últimos meses para analizar esa opción, mientras que en estos momentos se está a la espera de nuevos avances. Uno de los pros de ese posible uso es que generaría un tránsito de vehículos policiales que, previsiblemente, disuadiría a quienes acuden a la zona a practicar el denominado ‘cruising’, la práctica de relaciones sexuales en espacios públicos entre desconocidos. Desde hace años, y por el número de personas que acuden con esos fines al lugar, esta práctica se ha convertido en uno de los principales problemas que se producen en la zona y choca con el uso de ocio y familiar.
Proyecto de 2019
Fue en 2019 cuando se conoció que la Dirección General de la Guardia Civil había dirigido al Ayuntamiento de La Laguna una solicitud formal de uso de las instalaciones para realizar allí las prácticas diarias del Grupo de Reserva y Seguridad. Según recogía la petición remitida en aquella ocasión al Consistorio, el recinto también sería utilizado por la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Unidad de Intervención Policial (UIP) del Cuerpo Nacional de Policía, con los que la Benemérita, al menos en aquella época, desarrollaba entrenamientos mixtos y servicios conjuntos. También quería el Ayuntamiento que la Policía Local pudiese entrenar allí.
La idea perdió fuelle y se pasó a la vía del parador nacional. El alcalde expresó en marzo de 2022 que el municipio había propuesto que el edificio en ruinas albergase ese uso. Se expresó en esos términos durante la primera de las jornadas de la asamblea de alcaldes del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE), el máximo órgano de gobierno de la entidad que engloba a las quince ciudades españolas cuyos cascos históricos figuran en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.
Conversaciones con el Estado
«Hay únicamente tres ciudades dentro de las quince Patrimonio de la Humanidad de España que no tienen esta infraestructura, y entre ellas está San Cristóbal de La Laguna», argumentó Gutiérrez. «Nosotros ya hemos dicho abiertamente que apostamos por que La Laguna tenga un parador, y hemos incluso propuesto al Ministerio y a la Secretaría de Estado de Turismo que queremos que la Mesa Mota se estudie y se valore por parte de los técnicos», apuntó.
Ya sea con la ejecución del proyecto de espacio de entrenamiento policial o del parador, el objetivo último es acabar de mejorar un enclave con muchas potencialidades y que ya ha experimentado avances de carácter medioambiental.
Una inversión millonaria que no encontró uso
El nuevo giro en torno al edificio de la Mesa Mota –por el que el parador nacional queda aparcado y adquiere fuerza un espacio de entrenamiento policial– es un buen reflejo de la situación que ha vivido durante los últimos años. Su historia reciente es una concatenación de problemas y propuestas que no han llegado a cristalizar. Para entender la situación hay que recordar que esta infraestructura albergó la sede de la Sociedad de Tiro de Pichón. El Ayuntamiento de La Laguna encargó en 1999 el proyecto para convertirla en un centro de congresos. El presupuesto inicial era de tres millones de euros, pero fue subiendo. Todavía sin terminar los trabajos, ya se había cambiado su destino: iba a ser un instituto de investigación sobre la biodiversidad en la Macaronesia. No quedó ahí la cosa. A continuación se planteó que fuese un centro de alto rendimiento para deportistas, otra vez un centro de congresos, dependencias de una importante institución internacional, el Parque Científico y Tecnológico... Desde el consistorio indicaron en 2007 que la instalación estaba prácticamente terminada desde finales de 2006. Lo que vino después fue ‘más de lo mismo’. Se siguieron sucediendo los posibles usos para el edificio: Cáritas, Cruz Roja, Organización Impulsora de Discapacitados (OID), local de ensayos para grupos laguneros del Carnaval, lugar de prácticas diarias del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil, museo infantil, centro de interpretación medioambiental, Observatorio Mundial del Cambio Climático o un espacio para la formación de jóvenes en tareas de reforestación. La última y más reciente opción era la del parador nacional.
