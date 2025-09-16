El Ayuntamiento de La Laguna se persona en el caso de la Montaña de Taco

El Ayuntamiento de La Laguna ha formalizado su personación en la causa judicial abierta por el llamado caso áridos de la Montaña de Taco. Los servicios jurídicos del consistorio han presentado un escrito ante el Juzgado de lo Penal número nueve de Santa Cruz de Tenerife para que se incluya a la corporación local como parte interesada en el procedimiento judicial atendiendo así, además, el acuerdo plenario alcanzado el pasado mes de julio relativo al impulso de recuperación de la Montaña de Taco y las zonas verdes de San Matías.

Este procedimiento judicial se inició a raíz de una denuncia presentada por una plataforma vecinal en 2010. A la investigación abierta por las presuntas actividades irregulares que se pudieron cometer a lo largo de los años en los que se realizaron las actividades extractivas de áridos desde esa fecha, el caso llegó a los tribunales pero se ha suspendido en al menos dos ocasiones hasta la fecha. El mismo año en el que la Fiscalía solicitó la apertura de juicio oral, en 2022, se fijó fecha para celebrar la vista oral, pero se suspendió en la primera sesión. La última vez que el proceso se suspendió ocurrió a finales del pasado mes de mayo.

Quince años después de que se presentara la denuncia, la Fiscalía mantiene los mismos cargos contra los tres investigados: el exconcejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Norberto Plasencia (CC), el exsecretario de la Gerencia de Urbanismo, Víctor Reyes, y la asesora jurídica de este área, Ana Toval, a los que se les atribuye una presunta participación irregular que permitió la extracción ilegal de áridos en la Montaña de Taco durante años.

La Fiscalía pide para cada uno de ellos 10 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargo público y 9 meses de prisión como presuntos autores de un delito de prevaricación urbanística.

El caso se centra en las presuntas irregularidades urbanísticas y ambientales relacionadas con la explotación de la cantera de la Montaña de Taco, con una superficie de 37.450 metros cuadrados y una zona de explotación de 35.336 metros. La actividad generó un desnivel de 80 metros de altura y en el fondo se instalaron plantas de áridos y machacadoras cuyas licencias o permisos otorgados llegaron a caducar pero siguieron desarrollando la actividad extractiva en la zona.

Los terrenos de la cantera presentaban incompatibilidades de uso, según el planeamiento urbanístico y territorial. Parte del suelo está clasificado como urbano no consolidado, con uso residencial o recreativo, cuya ordenación aún está pendiente de planes especiales o parciales no tramitados. Otra parte está dentro del sistema general de parque urbano y el uso industrial está prohibido. El citado PGO impedía otorgar licencias de uso o movimientos de tierra sin la aprobación del plan especial, mientras que el PIOT señala que debía incluir la restauración de las canteras.

La Fiscalía sostiene que en este espacio se cometieron irregularidades de explotación con unas plantas extractivas que operaban sin autorización administrativa.