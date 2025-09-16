La Muestra de Artesanía del Cristo convierte el Camino Largo en un escaparate de tradición y talento local

La Muestra de Artesanía del Cristo volvió a llenar este fin de semana el emblemático Camino Largo de creatividad, tradición y diseño local. La cita, organizada por el Ayuntamiento de La Laguna en el marco de las Fiestas del Cristo 2025, congregó a miles de visitantes que disfrutaron del trabajo de 38 artesanos y artesanas, confirmando su consolidación como uno de los eventos más representativos del sector en Tenerife.

Durante dos jornadas, la arteria verde de la ciudad se convirtió en un gran mercado al aire libre, donde se exhibieron piezas únicas de alfarería, calado, cerería, joyería, marroquinería, grabado y cerámica artística, entre otros oficios. La muestra también apostó por propuestas más contemporáneas, como la reutilización de materiales reciclados, en una fusión entre tradición e innovación que define el nuevo panorama de la artesanía canaria.

Oficios que resisten y evolucionan

Más allá de la venta directa, el evento ofreció talleres y demostraciones en vivo que acercaron al público las técnicas, herramientas y materiales empleados, fomentando el contacto directo con los procesos de creación. Estas actividades permitieron una experiencia más cercana con oficios que, aunque ancestrales, continúan reinventándose para responder a nuevos mercados y públicos.

El concejal de Promoción y Desarrollo Local, Domingo Galván, destacó que esta edición “ha vuelto a demostrar la enorme riqueza de la artesanía lagunera y canaria”. También agradeció tanto la acogida del público como el trabajo de los profesionales participantes: “Su respaldo es fundamental para la continuidad del sector. La artesanía no es solo tradición, es también creatividad, innovación y sostenibilidad”.

Promoción del talento local y economía circular

La muestra se ha convertido en un escaparate clave para visibilizar a los pequeños talleres y creadores que mantienen vivos oficios históricos, al tiempo que incorporan nuevas técnicas y materiales sostenibles. Este enfoque se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con una economía más cercana, justa y respetuosa con el entorno.

La buena acogida del público refuerza la apuesta municipal por seguir impulsando eventos de promoción del talento local, el comercio de proximidad y la identidad cultural lagunera. Desde la organización se señala que el objetivo a medio plazo es seguir profesionalizando este tipo de citas, ampliar su proyección y diversificar la presencia de nuevas generaciones de artesanos y diseñadores.