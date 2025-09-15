El Ayuntamiento de La Laguna renueva integralmente el parque canino de Tejina

El área de Servicios Municipales del Ayuntamiento de La Laguna comenzará en los próximos días la reforma integral del parque canino de Tejina, una instalación creada sobre un antiguo solar convertido en escombrera. El proyecto busca transformar el espacio en un entorno más seguro, accesible y confortable, con nivelado del terreno, renovación de cerramientos, plantación de árboles, mejora del riego y creación de nuevas zonas de estancia para mascotas y sus dueños.

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, destacó que “cada vez son más las mascotas que forman parte de nuestras familias, y debemos dotar a nuestros barrios de zonas de esparcimiento de calidad”. Recordó que en el municipio existen 21 parques caninos y que el objetivo es seguir modernizándolos para fomentar la socialización y el bienestar de animales y personas.

Mejoras estructurales y seguridad

La intervención contempla el nivelado del terreno y movimiento de tierras para dar forma a las terrazas existentes, la construcción de escolleras con piedra del propio entorno y la renovación del vallado de acceso. El corral de control se adecuará con pavimento de hormigón y losetas de caucho reciclado, mientras que se instalarán papeleras, señalética y bancos de madera, garantizando mayor seguridad y confort en todo el recinto.

El proyecto incluye la plantación de hasta 20 árboles de porte medio y alto, adaptados a la climatología local, y la renovación de la red de riego subterránea con canalizaciones y goteo. Estas medidas permitirán incrementar la sombra, reducir la radiación directa sobre el suelo y favorecer estancias más largas y cómodas para animales y personas, especialmente en los días de calor.

Compromiso municipal con los espacios públicos

Fran Hernández señaló que “con esta intervención respondemos a una demanda vecinal y seguimos avanzando en la mejora de los espacios públicos”. La reforma se enmarca en la estrategia municipal de modernización de parques y jardines, orientada a que la ciudadanía pueda disfrutar de zonas verdes confortables y agradables en todo el municipio.