La Laguna brilla en La Noche del Patrimonio 2025 con arte, tradición y memoria
Miles de personas disfrutaron de danza, música, cine, visitas guiadas y tradiciones en el casco histórico de la ciudad Patrimonio Mundial.
La Laguna vivió este sábado la octava edición de La Noche del Patrimonio, coincidiendo con el 25 aniversario de su declaración como Ciudad Patrimonio Mundial por la UNESCO y con las Fiestas del Cristo 2025. Miles de vecinos y visitantes recorrieron plazas, calles y edificios emblemáticos para participar en una programación diversa y gratuita que convirtió la ciudad en un escenario de tradición, arte y memoria colectiva.
El alcalde Luis Yeray Gutiérrez valoró la jornada como “una síntesis de culturas y una expresión viva de convivencia y respeto por la memoria. Niños, mayores, artistas y vecinos compartieron espacios, historias y emociones en una celebración que nos conecta con nuestras raíces y nos proyecta hacia el futuro”.
Por su parte, el concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, destacó que la ciudad demuestra así su compromiso con la pervivencia del legado patrimonial, ofreciendo nuevas formas de acercamiento a través de la danza, la música y la memoria audiovisual.
Programación diversa y participativa
La jornada arrancó al mediodía y se extendió hasta la medianoche con una veintena de actividades organizadas en las secciones Escena Patrimonio, Patrimonio Abierto, Vive el Patrimonio y Noche de las Tradiciones.
En danza contemporánea, sobresalió la obra “Añil”, del bailarín Carlos Carvento, interpretada en el claustro del exconvento de Santo Domingo, acompañada de recorridos escénicos por las calles de compañías como ARTA Company, La Basal y DUAL, bajo la dirección de Raúl Rugarcía.
El patrimonio histórico abrió sus puertas en visitas guiadas nocturnas a la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, el Instituto de Canarias Cabrera Pinto y el Museo de Arte Sacro de Santa Clara, coordinadas por Localiando.
Memoria audiovisual y tradición viva
La memoria audiovisual destacó con el estreno del documental San Benito. Desconocido patrimonio, entre historia, plagas y tradiciones, dirigido por Ángel Pérez Quintero, y el proyecto Colecta Memoria, de Dailo Barco, que recupera el patrimonio fílmico profesional y amateur del siglo XX en diálogo con la ciudadanía.
Uno de los momentos más emotivos fue el Desfile de la Pandorga y los Caballitos de Fuego, con la participación de más de 400 escolares y vecinos, acompañados de gigantes, cabezudos, bandas de música y fanfarrias.
La música tradicional llenó la plaza del Cristo durante la Noche de las Tradiciones, con homenajes a vecinos destacados y actuaciones de Achamán, Pieles y un grupo de percusión integrado por un centenar de personas.
Una red cultural única en Europa
La Noche del Patrimonio se celebró simultáneamente en las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, consolidando una red cultural que sitúa el patrimonio como eje de desarrollo sostenible y cohesión social. En La Laguna, esta edición ha reforzado el papel de la ciudad como referente cultural y de gestión patrimonial inclusiva y participativa en Canarias.
