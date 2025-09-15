La Laguna revive sus Caballitos de Fuego en La Noche del Patrimonio

La Laguna, ciudad Patrimonio Mundial, vivió uno de los momentos más esperados de las Fiestas del Cristo 2025. Más de 400 escolares y vecinos protagonizaron, el pasado sábado 13 de septiembre, el Desfile de la Pandorga y los Caballitos de Fuego, un espectáculo de luz, música y tradición que recorrerá las calles del casco histórico dentro de la Noche del Patrimonio, evento internacional que celebran simultáneamente las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.

Los talleres previos, organizados con el apoyo de las áreas de Patrimonio Cultural y Fiestas y de la Asociación de Vecinos del Casco Histórico, han reunido durante días a jóvenes y mayores en la construcción artesanal de los caballitos.

“Un ejemplo emocionante de cómo la tradición se transmite con las manos y el corazón”

El alcalde Luis Yeray Gutiérrez destacó que estos talleres “representan el alma de nuestras fiestas, donde no solo se construyen elementos ornamentales, sino vínculos y recuerdos”.

El concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, subrayó el valor pedagógico de la iniciativa: “Es patrimonio en acción, vivido desde dentro y compartido con la comunidad”. Por su parte, el edil de Fiestas, Dailos González, celebró la alta participación ciudadana: “Cada caballito refleja el esfuerzo y la ilusión de quienes lo han creado”.

En el desfile tomaron parte el Grupo Scout 70 Aguere y colegios como Prácticas Aneja, Santa Rosa de Lima, Las Dominicas, Camino de La Villa, Guamasa, Aguere, Máyex y Buen Consejo, además de bandas, gigantes, cabezudos y fanfarrias.

Desfile y espectáculos en una ciudad con cinco siglos de historia

El recorrido arrancó a las 20:00 horas en la plaza de La Concepción y culminó en la plaza del Cristo, con la participación de las bandas San Miguel de La Laguna, A.M. Nazarenos de Tejina y la Fanfarria Los Silos.

A las 21:00 horas, el escenario de la plaza del Cristo acogió los reconocimientos a Alberto Mesa Perera (Pancho), Agustín David Hernández Mesa (Lito), Tita Rodríguez y Pina Rodríguez de Milán, por su contribución a las fiestas y al folclore canario.

La velada continuó con las actuaciones de Achamán, la Compañía Pieles, el Grupo Percusión Canaria y parejas de baile de agrupaciones folclóricas del municipio.

La tradición se une a la cultura contemporánea

El programa de la Noche del Patrimonio completa la jornada con danza contemporánea, documentales, memoria audiovisual y visitas guiadas a monumentos emblemáticos, con actividades gratuitas y abiertas hasta completar aforo.

Este año, además, la celebración adquiere un significado especial al coincidir con el 25 aniversario del reconocimiento de La Laguna como Ciudad Patrimonio Mundial por la UNESCO.