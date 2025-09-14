“Es uno de los días más importantes del año para los laguneros”. Esa frase la expresó el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, en la previa de la procesión cívico-militar y bien resume el 14 de septiembre en la Ciudad de los Adelantados, la jornada en la que el Cristo de La Laguna regresa a su Santuario. Tradición y emoción se volvieron a dar la mano en unos actos que reúnen a miles de personas desde por la mañana hasta por la noche.

La primera cita del día dio inicio a las 10:15 horas. La ciudad iba tomando su actividad diaria y desde la fachada del Ayuntamiento comenzó la procesión cívico-militar, en la que se trasladó el Pendón Real hasta la Catedral. Una vez allí, momento de espera hasta la llegada del representante real, una responsabilidad que en esta ocasión recayó en el teniente general jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra, Julio Salom.

Desfile militar

“Yo llegué desde las nueve y media para poder sentarme en la Catedral, pero salí un momento para ver también esto”, comentaba Rosario Díaz, vecina del barrio de San Benito. “Siempre me ha gustado el desfile de los militares”, decía en referencia a la siguiente escena de la mañana y tras la que llegó la entrega del bastón de plata de la Esclavitud del Cristo de La Laguna al representante real.

La celebración eucarística en la Catedral estuvo presidida por el obispo de Tenerife, Eloy Santiago, y se encargó de la homilía el arzobispo emérito de Santiago de Compostela, Julián Barrio, que apostó por una intervención de corte religioso y sin entrar en asuntos de actualidad o controvertidos.

“Muro de lamentaciones”

Barrio lamentó que hay creyentes que a veces se esconden de Dios o que lo ignoran en algunas ocasiones. “Nos parece que tener a Dios en nuestra vida nos empequeñece”, expresó. También consideró que “a veces estamos haciendo de nuestra visa un muro de lamentaciones, y eso no lleva a ninguna parte”. El sacerdote llamó a “ayudar a los demás a llevar su cruz”, y sostuvo que eso “nos debe llevar a estar dispuestos en todo momento a elegir la impopularidad en vez del aplauso”.

La misa se desarrollaba en el interior y por fuera del templo se palpaba el ambiente festivo. “Esta es mi primera vez en la ciudad y no esperaba tanta gente”, afirmaba Teresa García, una turista peninsular procedente de Granada. “Nuestra idea es ver un poco más los actos. Nos han hablado de que a la noche tiran fuegos artificiales, pero no creo que estemos hasta tarde”, manifestó.

Muchos espectadores

La posterior procesión transcurrió por las calles Juan de Vera, San Agustín y Viana hasta el Cristo. Lo habitual es que discurra por Nava y Grimón, pero las obras en el barranco de La Carnicería y razones de seguridad llevaron a este otro itinerario, en el que se dieron cita muchos espectadores, más si cabe en una edición en la que el 14 de septiembre cayó un domingo.

Tuvo su protagonismo durante la jornada el hecho de que pueda tratarse del último día del Cristo en el que la Esclavitud desfila como una hermandad exclusivamente masculina. Este asunto colea desde el pasado 10 de septiembre, cuando se conoció que un decreto judicial obliga a la cofradía a ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre de 2024 que reconoce el derecho de las mujeres a integrarse en ella.