El deán de la Catedral de La Laguna: «La Esclavitud del Cristo no pierde su esencia por aceptar mujeres»

El deán de la Catedral de La Laguna, Juan Pedro Rivero, se posiciona públicamente a favor del acceso de las mujeres a la Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna. «La Esclavitud, nacida en el siglo XVII, no pierde nada de su esencia al abrir sus puertas a las mujeres; más bien, se fortalece, porque gana rostros, manos y corazones que también desean ponerse al servicio del Señor», expresa en un artículo titulado ‘Un tiempo nuevo para la Esclavitud’.

El posicionamiento de Rivero, publicado en el digital ‘La Laguna Ahora’, se produce tras conocerse el pasado miércoles el decreto judicial que obliga a la hermandad a cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre de 2024 que reconoce el derecho de las mujeres a integrarse en ella. Se trata de la cofradía más numerosa de La Laguna y una de las principales de Canarias. Esta ha tenido vetadas a las féminas.

Sacerdote destacado

El referido artículo adquiere relevancia si se tiene en cuenta que al menos hasta ahora el Obispado de Tenerife ha estado alineado en este asunto con la Esclavitud del Cristo de La Laguna y que Rivero es un sacerdote destacado de la Diócesis de Tenerife y máximo responsable de la Catedral lagunera.

«La historia de las instituciones es también la historia de los hombres y mujeres que las sostienen con su fe, su entrega y su esperanza. No hay tradición que se mantenga viva sin ser revisada, sin ser renovada, sin volver una y otra vez al corazón que la inspira. En La Laguna, la Esclavitud del Santísimo Cristo entra ahora en un tiempo nuevo», comienza Juan Pedro Rivero el texto. Y prosigue: «Las sentencias, más que finales, pueden ser comienzos. Así debería entenderse el paso que se abre: no como una imposición, sino como una oportunidad».

Falta de apoyo del Obispado

Se da la circunstancia de que el conflicto entre la Esclavitud del Cristo de La Laguna y la demandante, María Teresita Laborda, se ha prolongado desde 2008 hasta la actualidad en parte por la falta de apoyo del Obispado a las peticiones que registró. Laborda presentó solicitudes a la hermandad y, al comprobar que eran desatendidas y pedir apoyo a la Diócesis, se encontró con una pared. Y fue así que, tras años de escritos hacia ningún sitio, terminó formulando una demanda por vulneración de derechos fundamentales contra la cofradía y el Obispado.

El deán de la Catedral sostiene que es tiempo «de mirar al futuro» y que «una comunidad cristiana no se mide por sus litigios, sino por su capacidad de reconciliarse, de sumar, de integrar, de caminar unida». Asimismo, observa una oportunidad de «ser ejemplo» y de «mostrar que la verdadera grandeza no está en la exclusión, sino en la fraternidad». «El Cristo de La Laguna, Señor de la ciudad y consuelo de su pueblo, no distingue entre sus hijos. Su mirada alcanza a todos y a todas, y a todos bendice con la misma ternura. Quien se pone a sus pies no necesita otra credencial que la fe, otra pertenencia que el amor», agrega.

Cambio de criterio

Otro elemento clave es que el Obispado se allanó a la demanda de Laborda en primera instancia o, lo que es lo mismo, aceptó sus pretensiones. El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santa Cruz de Tenerife falló a favor de Laborda y en contra de la Esclavitud del Cristo. Sin embargo, la Diócesis cambió de parecer y volvió a mostrar su rechazo a la entrada de la mujer al sumarse al recurso de la Esclavitud ante la Audiencia Provincial. A partir de ahí mantuvo idénticas tesis que la cofradía en los tribunales Supremo y Constitucional. De hecho, son condenados en la sentencia que ahora debe ser ejecutada tanto la hermandad como la Diócesis de Tenerife.

Rivero recoge en otro fragmento de su artículo: «Si la Esclavitud quiere seguir siendo fiel a su vocación, deberá cultivar precisamente esa fe, esa esperanza y esa caridad. Será la forma de mantener vivo un legado que no se reduce a estatutos o tradiciones, sino que se enraíza en lo más profundo del corazón creyente de La Laguna. Este tiempo nuevo es, pues, una oportunidad para crecer. Que la Esclavitud se convierta en un lugar donde hombres y mujeres, unidos en el servicio al Cristo, puedan dar juntos testimonio de la fe que salva, de la esperanza que sostiene y del amor que todo lo renueva». También apunta: «Cambiar no empobrece, al contrario: purifica, ensancha y hace crecer. La Iglesia ha cambiado muchas veces a lo largo de su historia, y no por traicionar su esencia, sino precisamente por ser fiel a ella».