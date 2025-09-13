Los caballitos de fuego animan La Laguna en la víspera de su día grande

El casco histórico de La Laguna se llenó en la tarde de este sábado de colorido con el desfile de la Pandorga y los Caballitos de Fuego, que cada año precede al día grande de la ciudad, en el que tiene lugar la Procesión del Retorno y otra durante la noche que culmina con la popular exhibición de fuegos artificiales. Gigantes, cabezudos, bandas y fanfarrias unieron las plazas de La Concepción y del Cristo y animaron el centro antes de que diese comienzo la Noche de las Tradiciones.

«La ciudad está en fiestas». Así resumía el concejal Dailos González el ambiente que se respiraba en la ciudad histórica una vez que el desfile se encontraba en marcha. El edil de Fiestas se mostró «muy contento» de que hubiese una «participación notoria» en el acto. González había presenciado el iniciado de la celebración en La Concepción y había puesto rumbo al Cristo atajando por la calle Alcalde Alonso Suárez Melián.

Historia

La Pandorga y los Caballitos de Fuego tienen más historia de la que pareciera. Se trata de un desfile festivo y ritual cuyo elemento más significativo es el caballito. Se cree que su origen se encuentra en los ‘caballets’ catalanes y que guardan un cierto parecido a los Caballos Fufos de Tazacorte, en La Palma. Están construidos de papel y en sus orígenes salían junto a niños portando farolitos y acompañados por autoridades, bandas de músicas y el Regimiento de Infantería, según escribió Elizabeth Murray, viajera y pintora inglesa que en el siglo XIX dejó varios testimonios de la vida insular.

Desfile de la Pandorga y los Caballitos de Fuego / Arturo Jiménez

Desde el consistorio lagunero apuntaron que las raíces de la cita pueden estar relacionadas con los ornamentos ecuestres realizados en la baja Edad Media e inicios de la Edad Moderna para conmemoraciones y homenajes. En la actualidad también se celebra en otros puntos de Canarias y en algunas localidades españolas y países hispanoamericanos, como México o Venezuela, con los que La Laguna mantiene una notable vinculación histórica.

Bandas

El acto de este sábado arrancó a las 20:00 horas y contó con la participación de las bandas San Miguel de La Laguna y Nazarenos de Tejina, así como la Fanfarria Los Silos. Para hacerlo posible, en los días previos se realizaron talleres de elaboración de los caballitos de fuego, «una actividad que cada tarde ha reunido a jóvenes y mayores de la ciudad histórica», detallaron desde el Ayuntamiento lagunero en una nota.

«Ver a los más jóvenes tan implicados en la creación de los caballitos de fuego es esperanzador, ya que no solo recuperan una manifestación festiva tradicional, sino que la pone en valor como parte del legado intangible de La Laguna. Es un ejemplo emocionante de cómo la tradición se transmite con las manos y el corazón», había expresado el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, esta semana sobre esta tradición de los caballitos de fuego.

Divulgación patrimonial

Por su parte, el concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, destacó el impacto en la divulgación patrimonial de esta elaboración de los caballitos de fuego, «una herramienta pedagógica que permite a los más jóvenes conocer nuestras raíces de forma activa». Y prosiguió: «Es patrimonio en acción, vivido desde dentro y compartido con la comunidad; una fusión entre el patrimonio cultural y la participación ciudadana, y todo en un entorno en el que celebramos el XXV aniversario de nuestro reconocimiento como Ciudad Patrimonio Mundial».

Después llegó la Noche de las Tradiciones. Estaba previsto que se realizasen sendos reconocimientos a Alberto Mesa (Pancho) y Agustín David Hernández (Lito) por su «imprescindible labor en pro de las fiestas de los pueblos y barrios de La Laguna», así como a Tita Rodríguez y Pina Rodríguez de Milán por su «contribución al folclore musical de Canarias». Estaban programadas las actuaciones de Achamán, la Compañía Pieles y el Grupo Percusión Canaria, además de parejas de baile que representarán a los grupos de folclore del municipio.