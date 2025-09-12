Nuevo techo para el convento de Santa Clara, una joya del casco histórico de La Laguna

Seguridad estructural y freno a las filtraciones de agua en el convento de Santa Clara de Asís, en el casco histórico de La Laguna. El templo albergó este viernes la presentación de los ya concluidos trabajos de restauración parcial de sus cubiertas, que presentaban un deterioro progresivo que comprometía tanto la seguridad de las personas como la conservación del inmueble. No era un asunto menor. Tal es así que incluso se habían detectado tensiones estructurales.

Las obras han supuesto una inversión de más de 400.000 euros financiados por el Cabildo de Tenerife. «Es una muestra de nuestro compromiso con la conservación del patrimonio histórico», manifestó la presidenta insular, Rosa Dávila, antes de añadir que «proteger estos espacios es preservar nuestra memoria colectiva y reforzar el legado cultural que nos distingue como Isla».

Grupo de feligreses

La restauración fue presentada en la tarde de este viernes y contó también con la presencia de otros representantes públicos y del obispo de la Diócesis de Tenerife, Eloy Santiago, que fue el encargado de la alocución previa a la apertura de las puertas. Allí se había reunido un grupo amplio de feligreses y miembros del mundillo religioso-tradicional de la Ciudad de los Adelantados, que pasaron al interior para asistir a las explicaciones sobre la intervención que se había llevado a cabo y una posterior celebración eucarística.

La importancia de este inmueble estriba en que fue el primer convento femenino del Archipiélago y en que se erigió entre 1575 y 1577 gracias al mecenazgo de Olalla Fonte del Castillo. Tras un incendio de 1697 se reconstruyó y se reabrió al culto en 1700, conformando el inmueble esencialmente del siglo XVIII que se conoce en la actualidad, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1978. Destaca su ajimez de gusto mudéjar (1717) y la armadura ochavada de la capilla mayor.

Grieta

La rehabilitación se consideró necesaria tras observarse un «desplazamiento generalizado de tejas y numerosas piezas fracturadas, con el consiguiente riesgo de desprendimientos hacia la vía pública y el claustro interior», detallaron este viernes desde el Cabildo de Tenerife. «Además, en la nave principal de la iglesia apareció una grieta lineal en el alero, indicativa de tensiones estructurales, mientras que las filtraciones de agua habían comenzado a provocar humedades en vigas y elementos de madera, debilitando paulatinamente la estabilidad de la cubierta», añadieron.

La actuación realizada permitió «consolidar las zonas más afectadas, reponer piezas dañadas y corregir deformaciones, garantizando la estanqueidad de la techumbre y la preservación de los valores patrimoniales del convento». «La intervención no solo garantiza la seguridad estructural del edificio, sino que también asegura su transmisión a las generaciones futuras como un referente espiritual, histórico y arquitectónico», planteó la directora insular de Patrimonio Histórico, Isabel de Esteban.

Trabajos «muy complicados»

«Es un hito importante para la conservación del patrimonio», resaltó la presidenta del Cabildo de Tenerife, antes de apuntar que los trabajos fueron «muy complicados» y que este viernes fue «un día muy importante y de felicidad» al ver nuevamente abierto el templo. En similares términos se expresó Eloy Santiago, que se refirió a este edificio religioso como un «punto de referencia» en La Laguna.

El obispo de Tenerife quiso agradecer públicamente la implicación del Cabildo en esta línea de colaboración. «Deseo expresar mi gratitud al Cabildo de Tenerife por la colaboración sostenida en el tiempo, que ha permitido avanzar en la conservación y restauración de nuestro patrimonio común», celebró Eloy Santiago. «Las buenas relaciones que mantenemos con la institución insular son un ejemplo de cooperación al servicio de la sociedad, y confirman la importancia de trabajar unidos para preservar la memoria histórica y cultural de nuestra tierra», subrayó.

El segundo teniente de alcalde de La Laguna, Fran Hernández, puso de relieve la intervención realizada por el Cabildo en el convento, y destacó que «la preservación de nuestro conjunto histórico es también una prioridad municipal, porque supone reforzar la identidad de una ciudad Patrimonio de la Humanidad y garantizar que espacios tan valiosos sigan formando parte de la vida de nuestros vecinos». El concejal agregó en la misma línea: «Esta restauración nos recuerda que proteger no es solo conservar edificios, sino cuidar de la memoria colectiva de La Laguna y proyectarla hacia el futuro».