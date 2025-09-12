Sabores de las Fiestas del Cristo: la ruta más dulce por La Laguna

En septiembre, cuando los fuegos artificiales iluminan el cielo lagunero y las campanas repican al paso del Santísimo Cristo, el aire de San Cristóbal de La Laguna se impregna de algo más que incienso y pólvora. Entre verbenas, procesiones y encuentros familiares, hay un perfume que todos reconocen: el del hojaldre recién horneado y el de la batata frita con azúcar. Son los aromas de dos tesoros locales, los Laguneros y los rosquetes de batata, dulces que se saborean tanto como se sienten.

Pasear por las calles del casco histórico lagunero invita a probar algunas de las delicias locales que abarrotan los rincones de la ciudad del Aguere. Entre turrones, almendras garrapiñadas o manzanas caramelizadas, en el sector de los dulces siempre hay un rincón dedicado a los Laguneros y a los rosquetes de batata. Ambos son insignias de la pastelería lagunera.

Los Laguneros: un bocado de historia

Unos Laguneros recién salidos del horno / E. D.

Es difícil estar por las calles centrales de La Laguna y no ver a alguien comiéndose un dulce típico como un Lagunero. Su aspecto sencillo, un rosquete de hojaldre dorado, esconde una delicadeza que solo la repostería tradicional conserva: un corazón de cabello de ángel que se funde con cada mordisco.

Los mayores cuentan que antaño eran dulces secos, “para mojar en el café de la tarde”, pero la costumbre fue enriqueciéndose hasta dar con esta fórmula que hoy es seña de identidad lagunera. Comer un Lagunero no es solo degustar hojaldre; es saborear La Laguna misma, con su mezcla de solemnidad religiosa y bullicio universitario, de pasado colonial y presente vibrante.

Atrás quedan los días en los que ir a la dulcería La Catedral era una obligación. El centenario establecimiento cerró sus puertas en agosto de 2024, dejando un pequeño vacío en los corazones laguneros.

Rosquetes de batata: fiesta en cada rosquilla

En contraste con la elegancia del Lagunero, los rosquetes de batata son pura celebración. La receta, transmitida de generación en generación, mezcla batata dulce, harina, huevos, anís y canela hasta formar una masa tierna que, al freírse, se transforma en un rosquete dorado y esponjoso, espolvoreado con azúcar.

Rosquetes de batata / E. D.

Son dulces que huelen a cocina de abuela, a manos enharinadas y a charlas alrededor de la mesa. Durante las Fiestas del Cristo, cuando la ciudad entera late al ritmo de las verbenas, los rosquetes aparecen en casas, mercados y puestos, recordando que la fiesta también se celebra en la boca y en el corazón.

Cultura que se come

Laguneros y rosquetes de batata no son solo repostería: son patrimonio vivo, símbolos de cómo la ciudad ha sabido guardar su esencia en recetas sencillas pero cargadas de historia. En ellos se mezclan ingredientes humildes con un profundo sentido de comunidad.

Porque en La Laguna, la devoción al Cristo se reza en las iglesias, se baila en las plazas y también se muerde en cada dulce. Y mientras las calles se visten de fiesta, basta probar uno de estos bocados para entender que aquí la tradición no se observa desde fuera: se saborea, se comparte y se celebra.