Oficios del pasado y miradas del presente: la artesanía se toma el Camino Largo de La Laguna

El Camino Largo de La Laguna se transformará este viernes y sábado, 13 y 14 de septiembre, en un espacio para redescubrir la artesanía desde múltiples perspectivas. La nueva edición de la Muestra de Artesanía del Cristo, que se enmarca en las fiestas patronales, reunirá a 38 creadores y creadoras de toda Canarias que representan tanto los oficios tradicionales como las expresiones más contemporáneas del sector.

Con horario ininterrumpido de 11:00 a 20:30 horas, la cita permitirá al público recorrer un total de 35 puestos con trabajos de alfarería, rosetas, calado, cerería, marroquinería, joyería, cerámica moderna o incluso creaciones basadas en materiales reciclados. Además, se ofrecerán demostraciones en vivo y talleres participativos para quienes deseen acercarse a las técnicas y materiales que sustentan este oficio.

Tradición viva en plena ciudad

Aunque las ferias de artesanía son frecuentes en la isla, pocas logran mantener el equilibrio entre la raíz tradicional y el impulso innovador como lo hace esta muestra. A lo largo del paseo lagunero se podrán encontrar desde expertas en calado o roseta hasta jóvenes diseñadores que reinterpretan el oficio con un enfoque contemporáneo, demostrando que la artesanía no es estática ni exclusiva del pasado.

En total, 12 de los artesanos están vinculados a oficios tradicionales de la cultura popular canaria, otros 12 provienen del ámbito textil y la confección, y 14 trabajan desde disciplinas más actuales. La variedad no solo evidencia la riqueza del sector, sino también su capacidad de adaptarse a nuevos lenguajes estéticos y demandas del público.

Más allá del producto: talleres y participación

Uno de los principales atractivos del evento será la posibilidad de ver a los propios artesanos trabajando, así como participar en talleres diseñados para todo tipo de público. Lejos de ser una feria al uso, la Muestra de Artesanía del Cristo se plantea también como un espacio de aprendizaje y diálogo entre generaciones.

Aunque la organización del evento corre a cargo del Ayuntamiento de La Laguna, a través de su área de Promoción y Desarrollo Local, el protagonismo recae claramente en quienes mantienen vivos estos oficios. La cita supone un respaldo necesario para un sector que, pese a su valor patrimonial y económico, sigue enfrentando retos para su supervivencia.

Más allá del discurso institucional, el impulso a la artesanía se vincula también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la economía circular y la llamada “economía naranja”, que pone el foco en la creatividad y el patrimonio como motores de desarrollo.

Una invitación abierta

Con entrada libre y en pleno corazón de La Laguna, la Muestra de Artesanía del Cristo se perfila como una oportunidad para reflexionar sobre el valor de lo hecho a mano en un mundo dominado por lo inmediato. Una invitación a caminar lento, mirar con detalle y valorar el oficio.