La Laguna y Sanidad refuerzan su coordinación para acercar la prevención a la ciudadanía

El Ayuntamiento de La Laguna y responsables del ámbito sanitario en Canarias han acordado reforzar su colaboración para impulsar la promoción de la salud y la prevención de enfermedades en el municipio. La iniciativa busca consolidar una red de trabajo más eficaz entre las instituciones sanitarias y locales, con acciones conjuntas que acerquen los recursos de salud pública a la población.

En un encuentro reciente celebrado en el municipio, representantes municipales y del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC) abordaron la planificación de futuras campañas, como las de donación de sangre y plaquetas, así como la incorporación del propio HUC a la Mesa Sanitaria de La Laguna, un órgano interinstitucional que coordina las acciones sanitarias en el territorio.

Más coordinación, más prevención

Uno de los puntos centrales de la reunión fue el fortalecimiento del papel de La Laguna en la promoción de la donación de sangre, una línea de trabajo que cobra especial relevancia al ser la ciudad sede regional del Día Mundial de la Persona Donante de Sangre.

El Hospital Universitario, que dispone de un punto fijo de donación, será clave en este esfuerzo conjunto, según detallaron los responsables del centro. Su gerente, Rafael Luis Martín Domínguez, valoró la importancia de “acercar la atención sanitaria a la comunidad y reforzar la labor preventiva a través de la colaboración con el Ayuntamiento y otros agentes del sistema de salud”.

Por su parte, el director general de Hemodonación y Hemoterapia, Iván Santiago Falcón, subrayó el papel estratégico de La Laguna en esta materia y la necesidad de seguir fomentando este gesto solidario tanto entre residentes como entre visitantes.

El HUC se suma a la Mesa Sanitaria de La Laguna

La incorporación del HUC a la Mesa Sanitaria lagunera supone un paso significativo en la coordinación institucional. Este órgano, creado hace algo más de un año, reúne a representantes de los centros de salud del municipio y a técnicos municipales para trazar estrategias conjuntas en el ámbito de la prevención y la educación para la salud.

El concejal Sergio Eiroa, responsable de la implementación local de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención, destacó que “contar con el hospital en este espacio nos permitirá ampliar el alcance de las campañas y llegar a un mayor número de personas, especialmente en zonas que aún presentan desigualdades en el acceso a servicios preventivos”.

También participó en el encuentro el concejal de Sanidad, Domingo Galván, quien insistió en que “el trabajo conjunto entre administraciones es clave para abordar la salud no solo desde la atención médica, sino desde la prevención y la promoción de hábitos saludables”.

Campañas cercanas y experiencias previas

Durante la reunión se mencionaron experiencias previas que ya habían demostrado buenos resultados, como la campaña de detección del aneurisma de aorta abdominal desarrollada recientemente en la Plaza del Cristo. Este tipo de acciones, orientadas a la detección precoz y la información directa a la ciudadanía, seguirán siendo parte del modelo que se busca consolidar en La Laguna.

El Ayuntamiento mostró su disposición a impulsar nuevas iniciativas conjuntas, en un momento en el que los retos sanitarios —desde el envejecimiento de la población hasta los hábitos de vida— requieren respuestas integradas y coordinadas.