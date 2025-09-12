La Laguna celebra La Noche del Patrimonio con danza, memoria y espacios ocultos

El casco histórico de La Laguna se prepara para convertirse este sábado, 13 de septiembre, en un gran escenario cultural al aire libre con motivo de La Noche del Patrimonio 2025. El evento, gratuito y accesible, llenará calles, plazas e inmuebles históricos con espectáculos de danza contemporánea, música, visitas guiadas, cine y actividades en torno a la memoria colectiva. Todo ello coincidiendo con el 25 aniversario de la declaración de La Laguna como Ciudad Patrimonio Mundial por la UNESCO, un hito que marcó la historia reciente del municipio.

El programa local se integra en una celebración simultánea que tendrá lugar en las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, en una acción cultural conjunta que busca reforzar la visibilidad del patrimonio como motor de desarrollo, cohesión social y dinamización urbana.

Arte en movimiento y patrimonio que se transforma

Una de las apuestas más destacadas de esta edición será la danza contemporánea, que no solo ocupará plazas y calles del centro, sino que reinterpretará el patrimonio desde el cuerpo y el gesto. El creador Carlos Carvento, seleccionado para representar a todas las ciudades del grupo con su obra Añil, será el protagonista de la sección Escena Patrimonio. Además, impartirá el viernes una clase magistral en la Casa Anchieta bajo el título Cuerpo expandido.

El programa artístico se ampliará con intervenciones escénicas itinerantes de compañías como ARTA Company, DUAL y La Basal, dirigidas por el coreógrafo Raúl Rugarcía. Desde el mediodía y hasta la noche, el arte corporal tomará espacios como la Plaza del Adelantado o la Plaza Hermano Ramón, generando un recorrido dinámico que invita a mirar el centro histórico desde nuevas perspectivas.

Cine, historia y tradición en una noche para redescubrir la ciudad

La Noche del Patrimonio 2025 también mira al pasado reciente con una doble propuesta audiovisual. Por un lado, el documental San Benito. Desconocido patrimonio, que se proyectará en la ermita de San Benito a las 18:30 horas, y por otro, el proyecto Colecta Memoria, dirigido por el cineasta Dailo Barco.

Este último rescata imágenes inéditas de La Laguna entre 1926 y 1976, obtenidas de archivos particulares y fondos familiares. Un trabajo de memoria visual que se ha compartido previamente con vecinos de distintos barrios y que tendrá doble pase (19:00 y 21:00) en la Casa Anchieta. El objetivo: preservar una memoria que no figura en los registros oficiales, pero que forma parte esencial del tejido patrimonial de la ciudad.

Además, la sección Noche de las Tradiciones ofrecerá un desfile popular con gigantes y cabezudos, caballitos de fuego y la pandorga, conectando la celebración con las fiestas tradicionales del Corpus. Y en la Plaza del Cristo, los conciertos de Achamán, Pieles, Domingo Rodríguez “El Colorado” y Ayla Rodríguez pondrán el acento musical a una noche que quiere ser fiesta, pero también reflexión colectiva.

Visitas guiadas a espacios normalmente cerrados

La sección Patrimonio Abierto invita a descubrir lugares que, habitualmente, no son accesibles al público. A través del recorrido especial La Laguna: Un patrimonio de altura, se podrá visitar el Museo de Arte Sacro de Santa Clara, el exconvento de Santo Domingo de Guzmán y el Instituto de Canarias Cabrera Pinto en tres turnos (20:00, 21:00 y 22:00 horas), sin inscripción previa pero con aforo limitado.

Estas visitas no solo ofrecen una mirada diferente al patrimonio arquitectónico de la ciudad, sino que permiten entrar en estancias de gran valor simbólico e histórico que suelen estar cerradas al público.

Una red cultural con vocación europea

La Noche del Patrimonio no es solo un evento cultural aislado. Forma parte de una red compartida por todas las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, que busca posicionar el legado patrimonial como pilar de la cultura contemporánea. La simultaneidad de las actividades en las 15 ciudades refuerza el carácter internacional de la iniciativa, y proyecta a La Laguna en un mapa cultural europeo.

Cada propuesta —ya sea escénica, audiovisual o tradicional— contribuye a redefinir el papel del patrimonio en el presente. No como herencia estática, sino como un laboratorio vivo de participación, expresión artística e innovación urbana. El programa completo de actividades, con horarios y ubicaciones, está disponible en las webs oficiales, La Noche del Patrimonio y del Ayuntamiento de La Laguna.