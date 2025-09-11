Tensiones en el pacto de La Laguna: PSOE y CC mantienen una reunión de la mesa de seguimiento
El encuentro se celebra tras fricciones entre ambas formaciones políticas durante el verano
El Partido Socialista (PSOE) y Coalición Canaria (CC) se reúnen este jueves tras recientes tensiones que se han producido en el pacto de gobierno, según confirman fuentes de ambos partidos.
El portavoz de CC, Francisco José Hernández, apuntó que la cita fue solicitada por los nacionalistas, aunque también relativizó la importancia del encuentro e indicó que el objetivo es preparar los dos años restantes de mandato.
No obstante, otras fuentes de ambas formaciones políticas sitúan el origen de la reunión en varias fricciones que se han producido durante el verano, algunas de ellas relacionados con las fiestas populares y otras relacionadas cin la gestión de las áreas de gobierno.
PSOE y CC gobiernan en pacto en la Ciudad de los Adelantados desde principios de 2024, después de que previamente los socialistas lo hiciesen en solitario.
