La Laguna recupera la memoria de las lecheras, un oficio clave de la mujer rural canaria

El Ayuntamiento de La Laguna ha abierto esta semana una exposición que rescata del olvido uno de los oficios más emblemáticos de la mujer rural en Tenerife: las lecheras. La muestra, instalada en la Ermita de San Miguel, podrá visitarse hasta el 8 de octubre y rinde homenaje a las mujeres que, durante décadas, recorrieron los caminos desde zonas como Las Mercedes, La Esperanza o Tegueste hasta los cascos urbanos de La Laguna y Santa Cruz para vender leche fresca puerta a puerta.

Lejos de una visión romántica, la muestra pone el foco en el carácter emprendedor, resiliente y autónomo de estas mujeres, muchas de ellas cabezas de familia que sustentaban su economía con este trabajo diario. Su historia, sus herramientas de trabajo y sus nombres propios son ahora los protagonistas de una exposición que combina fotografías de gran formato, paneles informativos, piezas etnográficas y material audiovisual, incluido un documental de la Filmoteca Canaria.

Un tributo a la mujer lagunera

Durante el acto de inauguración, el concejal de Fiestas e Igualdad, Dailos González, subrayó que esta propuesta busca “reconocer la historia y el papel fundamental que la mujer rural lagunera ha desempeñado, no solo en la economía doméstica, sino también en la construcción del patrimonio cultural del municipio”.

La muestra está comisariada por el doctor en Historia Zebensuí López Trujillo, quien ha explicado que tras esta figura popular se encontraba un colectivo de mujeres con un inusual grado de independencia para la época. “Eran capaces no solo de recorrer grandes distancias cargadas con leche en cacharros sobre la cabeza, sino también de enfrentarse a normativas y autoridades para defender su forma de vida”, afirmó.

Una vestimenta que también cuenta historias

Uno de los atractivos de la exposición es el conjunto de maniquís vestidos con la indumentaria tradicional de las lecheras, piezas seleccionadas por Dulce Rodríguez, representante del Consejo Sectorial de Indumentaria del Cabildo. Desde el final del siglo XIX hasta mediados del XX, la evolución de estas prendas también habla del contexto social de estas mujeres, del tipo de trabajo que realizaban y de las condiciones en las que lo hacían.

“La vestimenta es una forma de expresión. Al observarla, podemos entender su historia sin necesidad de palabras”, explicó Rodríguez.

Un oficio desaparecido, pero no olvidado

La actividad de las lecheras empezó a desaparecer a partir de la segunda mitad del siglo XX, con el aumento de los controles sanitarios y la aparición de la leche procesada y envasada. En 1962, el Gobierno Civil prohibió la venta a granel de leche fresca, lo que significó el fin de esta actividad tradicional. Sin embargo, no sin resistencia: muchas de estas mujeres protagonizaron protestas frente a la sede del Gobierno Civil en Santa Cruz, reclamando el derecho a seguir ejerciendo su oficio.

La exposición también recupera documentos del Archivo Municipal de La Laguna que permiten conocer la identidad de muchas de estas trabajadoras y situarlas en sus barrios de origen, en una clara apuesta por poner rostro y nombre a quienes hasta ahora han sido figuras anónimas dentro del imaginario colectivo.

Horarios de visita

La muestra puede visitarse de martes a viernes, en horario de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas, y los sábados de 10:00 a 13:00 horas, en la Ermita de San Miguel, en pleno casco histórico de La Laguna.