La Laguna celebra la diversidad con una nueva edición de la Verbena Inclusiva

La plaza del Cristo de La Laguna volvió a convertirse este miércoles en un espacio de celebración, convivencia y visibilidad gracias a la cuarta edición de la Verbena Inclusiva, una de las actividades más representativas del enfoque integrador que define a las Fiestas del Cristo. El evento reunió a cientos de personas procedentes de asociaciones, centros ocupacionales y colectivos vinculados a la diversidad funcional, que disfrutaron de una jornada festiva al ritmo de la Orquesta Kadetes y diferentes sesiones de DJ.

Más allá de la música y el ambiente alegre, esta cita volvió a destacar por su firme apuesta por la accesibilidad universal, con la instalación de un Punto Naranja, un espacio equipado con recursos técnicos y humanos para garantizar la participación plena de todas las personas, independientemente de sus capacidades.

Un evento para todos y todas

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, valoró el evento como “una celebración de la alegría compartida, de la constancia y del esfuerzo colectivo. Esta verbena lleva ya cuatro años regalando momentos inolvidables y visibilizando a personas que representan un ejemplo de superación diaria”.

La concejala de Bienestar Social, María Cruz, destacó el carácter “universal e integrador” de las fiestas, subrayando que “no se trata solo de organizar actos para todos los públicos, sino de crear las condiciones reales para que cada persona, con independencia de su condición, pueda participar de forma activa y significativa”.

Punto Naranja: accesibilidad real en las Fiestas del Cristo

Uno de los elementos centrales de esta edición fue el Punto Naranja del Ayuntamiento de La Laguna, una iniciativa que avanza hacia una verdadera inclusión. Este espacio ofreció servicios como:

Audiodescripción en directo, con personal especializado para personas con discapacidad visual.

Libro comunicativo, con pictogramas del sistema Arasaac.

Especialistas en comunicación aumentativa y alternativa (CAA).

Préstamo de sillas de ruedas para personas con movilidad reducida.

Cascos antirruido, pensados para asistentes con hipersensibilidad auditiva o TEA.

Mochilas sensitivas, que ayudan a regular estímulos y emociones.

Bucle magnético, para personas con discapacidad auditiva.

El concejal de Fiestas, Dailos González, agradeció el trabajo conjunto de diferentes áreas del Ayuntamiento y de “las muchas entidades que han hecho suya esta verbena, y que demuestran que la inclusión no es una etiqueta, sino un compromiso colectivo”.

Representación de colectivos de toda la isla

La Verbena Inclusiva contó con la participación de numerosos colectivos y centros sociosanitarios como Centro de Día Acaymo, Centro ABIA, Centro Ocupacional Valle Colino, Fundación Cruz Blanca, ASOCIDE, Anchieta, Acaman, Acufade, IASS, San Juan de Dios, Mensajero de la Paz Canarias, Trisómicos, Afes Salud Mental, Apedeca o el Hogar del Cristo de La Laguna, entre otros.