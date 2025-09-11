La Laguna arranca el curso escolar con cerca de 1.900 escolares en actividades extraescolares y acogida temprana

El Ayuntamiento de La Laguna ha iniciado el curso escolar 2025-2026 con más de 1.870 alumnos inscritos en el programa gratuito La Laguna Educa, una iniciativa que combina actividades extraescolares y acogida temprana en los colegios públicos del municipio. La propuesta, impulsada por la Concejalía de Educación, busca facilitar la conciliación laboral y familiar al tiempo que complementa la formación del alumnado.

El programa, que se extiende a 27 centros de Infantil y Primaria, ha comenzado ya su actividad con 175 puntos activos y una amplia oferta de talleres adaptados a cada etapa educativa. En Infantil se incluyen propuestas como psicomotricidad, música, cuentacuentos o expresión corporal, mientras que en Primaria se apuesta por el apoyo escolar, inglés, informática, teatro o baile moderno, entre otras opciones.

La acogida temprana como punto fuerte

Uno de los pilares de la iniciativa es el servicio de acogida temprana, con 755 plazas disponibles en los centros que lo han solicitado. Este servicio permite a las familias dejar a los menores en el colegio desde primera hora de la mañana, atendidos por personal especializado antes del inicio de la jornada lectiva.

El concejal de Educación, Sergio Eiroa, ha destacado que “este programa refleja el compromiso del Ayuntamiento con la educación pública y con las familias, ofreciendo igualdad de oportunidades y garantizando un espacio complementario de aprendizaje y convivencia más allá del aula”.

Apertura de matrícula en institutos el 16 de septiembre

A partir del próximo 6 de octubre, el programa se extenderá también a los Institutos de Educación Secundaria del municipio. Las inscripciones para esta etapa se abrirán el 16 de septiembre a través de la web oficial.

La iniciativa se desarrolla con el apoyo de más de 130 profesionales, que prestan atención educativa en horario de mañana y tarde, garantizando la calidad de las actividades y la atención a las necesidades del alumnado y sus familias.

Eiroa ha animado a las familias a inscribirse en esta oferta gratuita, y ha señalado que su participación “es fundamental para seguir construyendo comunidad educativa y reforzando el papel de la escuela pública como eje de igualdad y cohesión social”.

Tres años de consolidación y 2,4 millones de inversión

La Laguna Educa se ha consolidado en los últimos tres años como uno de los principales programas educativos municipales, con una inversión acumulada de 2,4 millones de euros. Desde su puesta en marcha, el programa ha apostado por una educación pública más abierta, inclusiva y orientada al desarrollo integral del alumnado, con especial atención a la conciliación y el bienestar familiar.