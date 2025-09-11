El tinerfeño Dactah Chando celebra una década de reggae con un concierto acústico en el Teatro Leal

El Teatro Leal de La Laguna acoge este jueves 11 de septiembre un concierto muy especial de Dactah Chando, uno de los artistas más destacados del reggae en español. Será en la Sala de Cámara, a partir de las 20:00 horas, dentro del ciclo Efecto Laguna, que organiza el Organismo Autónomo de Actividades Musicales (OAAM) del Ayuntamiento lagunero.

El músico tinerfeño presentará su nuevo trabajo, Sabiduría X Aniversario, en formato acústico, ofreciendo una propuesta íntima y emocional que busca conectar con el público desde la raíz misma del género. Con este concierto, Dactah Chando conmemora diez años desde el lanzamiento de Sabiduría, el álbum que marcó un antes y un después en su carrera.

Un referente del reggae hecho en Canarias

Dactah Chando es una de las voces más sólidas y reconocidas del reggae hecho en Canarias y en el ámbito hispanohablante. Inició su carrera profesional en 2009, colaborando con el cantante alemán Frank Dellé, y desde entonces ha compartido espacio musical con nombres internacionales como Alborosie, Gyptian, Louie Culture o Luciano.

En 2011 publicó su primer álbum de estudio, Clara, producido por Guido Craveiro, con gran acogida tanto en Europa como en América Latina y Estados Unidos. A raíz de este lanzamiento, giró por festivales europeos como el Weed Festival (Alemania), el Östroda Reggae Festival (Polonia) o el Rototom Sunsplash en España, acompañado por una banda creada ex profeso para sus directos.

Un recorrido musical en constante evolución

Con el paso de los años, Dactah Chando ha seguido explorando nuevas sonoridades sin alejarse de sus raíces. A Sabiduría (2013) le siguieron álbumes como Sabiduría Roots, Ansestral —con tintes de jazz y soul—, Global Cityzen, Guardians of Dub, XXI y Guardians of Dub Vol. 2, consolidando una discografía que destaca por su innovación y su profundidad lírica.

El concierto de este jueves en La Laguna busca reconectar con ese espíritu, pero desde un enfoque acústico, más íntimo, con una instrumentación que resalta el mensaje y la voz del artista. Las entradas para este evento están disponibles en la web del Teatro Leal y se espera una alta asistencia, especialmente por tratarse de un reencuentro del artista con su público local en un formato poco habitual en su trayectoria.