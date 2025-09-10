El juzgado da un mes a la Esclavitud del Cristo de La Laguna para admitir a las mujeres

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santa Cruz de Tenerife ha dado un plazo de un mes a la Esclavitud del Cristo de La Laguna y a la Diócesis de Tenerife para permitir la entrada de las mujeres a esta hermandad, la más numerosa de La Laguna y una de las más destacadas de Canarias y que ha tenido vetado el acceso femenino.

El pronunciamiento judicial, a través de un decreto firmado el 9 de septiembre al que ha tenido acceso EL DÍA, se produce tras haber solicitado la demandante, María Teresita Laborda, la ejecución de sentencia. El escrito apercibe al Obispado y a la cofradía que “para el caso de incumplimiento se procederá a imponerle multas coercitivas por el importe que se determinará”. Cabe recurso de revisión en el plazo de cinco días.

Tribunal Constitucional

La historia de fondo es prolongada. Su último hito conocido, en noviembre de 2024, fue que el Tribunal Constitucional (TC) reconoció el derecho de las mujeres a acceder a la cofradía. "La recurrente había solicitado incorporarse a la Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna, asociación religiosa que se constituyó en el siglo XVII como una asociación de ‘caballeros’, no siendo posible la incorporación de mujeres en su seno al seguir exigiendo el artículo 1 de sus estatutos dicha condición", contextualizaba la nota informativa del TC. Fue entonces que Laborda recurrió a la vía judicial y tanto el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santa Cruz de Tenerife como la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife dictaron sendas sentencias en las que reconocieron su derecho de incorporarse a la Esclavitud.

Hubo un giro en el Tribunal Supremo, que consideró que no se vulneraba el derecho de la recurrente a la no discriminación por razón de género, ni su derecho de asociación, porque, siendo religiosos los fines de la Esclavitud, esta no ostentaba una posición de dominio en los ámbitos económico, profesional o laboral. No obstante, el pronunciamiento del TC tumbó el del Supremo al entender que la resolución del Alto Tribunal era contraria al derecho a la no discriminación por razón de género y al derecho de asociación.

Años de insistencia

Laborda optó por la presentación de una demanda tras registrar desde 2008 escritos de solicitud de acceso y pedir apoyo al Obispado de Tenerife, que le respondió con numerosos desplantes. La Diócesis mostraría después una postura incluso contradictoria. Y es que, si bien en primera instancia –en un momento de gran seguimiento mediático del asunto– se allanó a las reivindicaciones de María Teresita Laborda, más tarde cambió de posicionamiento.