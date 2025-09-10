Aquí empezó todo: la famosa plaza donde se jugaron los primeros partidos de fútbol en Tenerife

Al principio no había estadios: se jugaba en plazas, descampados y campos de maniobras, con porterías improvisadas y balones pesados de cuero.

Los primeros clubes de fútbol surgieron de escuelas, talleres y círculos recreativos. Los partidos eran casi una fiesta vecinal más que un espectáculo profesional.

Mucho antes de que cualquier otra zona de Tenerife tuviera un recinto propio, el balón empezó a rodar de forma estable en 1908 en la plaza de San Francisco de La Laguna, hoy la Plaza del Cristo.

Las crónicas recopiladas sitúan allí los choques dominicales entre los primeros equipos de la isla, los grupos ligados al Club Inglés/Nivaria de Santa Cruz y a los jóvenes laguneros (Aguere, Laguna Sporting), entre marzo y abril de 1908.

Una de esas notas de prensa, reproducida en compilaciones documentales, abre así: “El domingo último se jugó en la plaza de San Francisco de La Laguna un interesante match de foot-ball…”, cuando aun ni siquiera se había asentado la terminología.

Por qué allí

La plaza de San Francisco era un gran descampado de tierra a las afueras del casco, ideal para improvisar porterías y trazar una cancha. Un libro-programa del Ayuntamiento de La Laguna conserva, además, una fotografía de 1906 que muestra la plaza sin empedrar, tal y como la conocieron los pioneros.

Vista de La Laguna con la Plaza de San Francisco a la derecha / Ayto. La Laguna - AHLL-Fondo Ossuna

También ayudaba la logística: varias fuentes recogidas por la Universidad de La Laguna recuerdan que, en días de partido, las porterías viajaban desde Santa Cruz en la jardinera del tranvía que unía ambas ciudades.

La capital aportaba jugadores y material, La Laguna ponía el terreno.

No era la primera vez que ese espacio acogía deportes “nuevos”: años antes ya se organizaban partidas de cricket en la misma plaza, de la mano de marinos y residentes británicos. Ese sustrato anglosajón explica la rápida adopción del football.

Clubes y rivalidades

Entre 1908 y los primeros años de la siguiente década, la plaza lagunera fue el escenario habitual del fútbol tinerfeño, con choques entre combinados de Santa Cruz y conjuntos locales.

Poco después nacerían o se reorganizarían los primeros clubes (Añaza, Nivaria, Laguna Sporting) y, en 1912, se fundaría el Real Hespérides tras la unión del Patria y el Sporting Club Laguna, que también disputó partidos en esa misma plaza.

Hay crónicas de los años 1920–22 que aún localizan allí “interesantes matchs”, como, por ejemplo, un Hespérides–Castro FC.

De la plaza al campo

No se tardó muchó en inaugurar los primeros campos "oficiales". El primer campo propiamente dicho de la isla fue el Campo de Miraflores de Santa Cruz, inaugurado en 1913 con motivo de las Fiestas de Mayo.

Se trataba de un campeonato provincial que marcó el paso de la plaza-canchita al campo vallado.

La prensa generalista tinerfeña ha recordado esa inauguración y su relevancia para el despegue del Tenerife Sporting (futuro CD Tenerife).

De explanada a Plaza del Cristo

La antigua plaza de San Francisco fue durante siglos una gran explanada a las afueras del casco, lindando con la vega lagunera y usada incluso para ejercicios militares por los cuarteles próximos al convento franciscano que le dio nombre.

Con el tiempo, el protagonismo del Real Santuario del Cristo de La Laguna hizo que el lugar pasara a conocerse popularmente como “Plaza del Cristo”, denominación hoy asentada y reconocida como Plaza de Interés Insular junto a las de Candelaria y Santa Cruz.

Antiguamente tuvo una fuente central, ya desaparecida, y, en época reciente, su carácter de espacio cívico diáfano se ha preservado en trazado rectangular y abierto.

Actualmente, la plaza es escenario principal de las Fiestas del Cristo cada septiembre, con conciertos y actos multitudinarios, y acoge celebraciones excepcionales, como las misas al aire libre cuando la Virgen de Candelaria visita la ciudad (1964, 1997, 2009 y 2018).

Además, en los últimos años ha alojado de forma temporal el Mercado Municipal en uno de sus laterales, reforzando su papel como ágora de la vida diaria lagunera, sin olvidar que un día fue el templo iniciático del deporte más venerado por los tinerfeños.