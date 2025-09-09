Se venden más del 84% de los Bonos Fomento al Comercio en La Laguna en la primera semana
La campaña municipal alcanza un canje de 682.000 euros en los comercios adheridos, con 114 establecimientos que ya agotaron su cupo.
La campaña de Bonos Fomento al Comercio Local en La Laguna ha superado todas las expectativas en sus primeros siete días. Desde su puesta en marcha el pasado 2 de septiembre, se han vendido 42.228 bonos, lo que equivale al 84,46% del total disponible, con un importe canjeado en los establecimientos adheridos que supera los 682.000 euros.
De los 326 comercios participantes, 305 ya han canjeado al menos un bono y 114 alcanzaron el límite máximo de 3.500 euros (37,68%). Actualmente quedan a la venta 7.772 unidades, que podrán adquirirse hasta el próximo 30 de septiembre o hasta agotar existencias, a través de la web oficial.
Una herramienta de dinamización económica
La concejala de Comercio, Estefanía Díaz, destacó que la acogida ciudadana demuestra “el compromiso con nuestro comercio local”. Subrayó que detrás de cada bono “hay apoyo real a las empresas, empleo y vida en nuestros barrios y pueblos”.
Por su parte, el presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA), Abbas Moujir, señaló que este instrumento “ha demostrado ser eficaz, porque inyecta liquidez directa, fideliza a la clientela y genera conciencia sobre la importancia de mantener vivo el comercio de cercanía”.
Impacto en el tejido comercial
Cada bono tiene un valor de 20 euros, de los cuales la ciudadanía abona solo 10. Cada persona puede adquirir un máximo de cinco unidades, lo que multiplica la capacidad de gasto en los negocios de proximidad.
