Éxito de participación en las Jornadas Divulgativas sobre Riesgos Volcánicos en La Laguna

Las Jornadas Divulgativas sobre Riesgos Volcánicos comenzaron esta semana en La Laguna con una alta asistencia de público, que llenó el antiguo convento de Santo Domingo para participar en una iniciativa que busca acercar a la ciudadanía información clave sobre la prevención y la gestión de emergencias de origen geológico.

El programa, impulsado por la Asociación Volcanes de Canarias en colaboración con el Ayuntamiento de La Laguna, aborda fenómenos como erupciones volcánicas, terremotos, tsunamis o desprendimientos de tierra, con un enfoque divulgativo y práctico.

La importancia de la concienciación ciudadana

El concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, destacó durante la apertura “la gran respuesta ciudadana” y subrayó que este tipo de encuentros “no solo arrojan luz sobre los fenómenos naturales a los que estamos expuestos, sino que ayudan en las tareas de prevención y concienciación para actuar correctamente ante cualquier emergencia”.

Por su parte, el presidente de la asociación organizadora, Víctor Melo, agradeció la colaboración del consistorio para poner en marcha un proyecto “pionero en España” y fue el encargado de la primera ponencia. Bajo el título Comunicación e información durante las emergencias volcánicas: ¿Dónde, cómo, cuándo y quién debe informarnos?, Melo explicó cómo identificar fuentes oficiales y obtener información útil durante una emergencia.

Planes de Protección Civil en Canarias

La segunda intervención corrió a cargo de Montserrat Román, jefa de Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias, quien detalló los diferentes planes de actuación regionales ante riesgos geológicos, reforzando la importancia de la coordinación institucional en este ámbito.

Las jornadas continuarán hasta el próximo sábado 13 de septiembre, con sesiones impartidas por representantes de distintas instituciones científicas y organismos vinculados a las ciencias de la Tierra. La programación completa puede consultarse en la web de la Asociación Volcanes de Canarias.

