La Gerencia de Urbanismo de La Laguna obtiene un 10 en el Índice de Transparencia de Canarias

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna ha alcanzado la máxima puntuación, un 10 sobre 10, en el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias), informe elaborado por el Comisionado regional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y publicado este lunes. El resultado sitúa al organismo entre los más valorados del Archipiélago y confirma su apuesta por una gestión pública abierta y plenamente accesible a la ciudadanía.

El concejal de Ordenación del Territorio y consejero director del Organismo Autónomo, Adolfo Cordobés, destacó que este reconocimiento es fruto de “un trabajo riguroso, sistemático y muy exigente, en el que un equipo profesional ha sabido conjugar rigor técnico y compromiso ético”. Añadió que esta puntuación no es solo una mejora respecto al 9,45 obtenido en la evaluación anterior, “sino un estímulo para seguir avanzando en excelencia y servicio a la sociedad”.

Transparencia como principio rector

Cordobés subrayó que el logro no responde únicamente a un cumplimiento formal de la normativa, sino a una cultura organizativa que asume la transparencia como principio rector de la acción pública. Para ello, la Gerencia ha desarrollado un plan estratégico de mejora continua que incluye la actualización y ampliación de contenidos en el portal de transparencia institucional, digitalización de procedimientos y simplificación de trámites de acceso a expedientes, informes y resoluciones.

Asimismo, se han creado protocolos internos para garantizar la publicación de información en tiempo y forma, reforzado la formación del personal técnico y administrativo en materia de datos abiertos y responsabilidad pública, y activado sistemas de evaluación permanente para detectar y corregir posibles carencias.

Un referente regional en modernización

El Índice de Transparencia de Canarias evalúa el grado de cumplimiento en materia de publicidad activa en ámbitos como planificación, normativa, urbanismo, economía, contratación y participación ciudadana. En este contexto, la puntuación máxima obtenida por la Gerencia de Urbanismo lagunera se suma a otros hitos en modernización administrativa y transformación digital, que ya le han valido reconocimientos a nivel nacional e internacional por el desarrollo de aplicaciones innovadoras propias.

“Este resultado refuerza la confianza de la ciudadanía y consolida un modelo de administración local basado en la cercanía y la rendición de cuentas. Queremos que la Gerencia de Urbanismo de La Laguna sea un modelo replicable para otras administraciones públicas de Canarias”, concluyó Cordobés.