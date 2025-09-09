El Festival de Mayores llena de música y humor las Fiestas del Cristo de La Laguna

Las Fiestas del Santísimo Cristo de La Laguna vivieron una de sus jornadas más emotivas con la celebración del Festival de Mayores, un acto que reunió a cientos de personas en la plaza del Cristo y que rindió homenaje a la aportación social y cultural de los mayores laguneros.

El público disfrutó de una tarde llena de música, emociones y risas gracias a un cartel que incluyó a Tamara, Helena Bianco y Los Mismos, Pepe Benavente y la intervención sorpresa de King África, que puso a bailar a los asistentes. El humor corrió a cargo de Juanito Panchín, que arrancó carcajadas en un ambiente festivo y cercano.

Un reconocimiento al papel activo de los mayores

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, subrayó “la relevancia de este festival dentro de las Fiestas del Cristo, porque da protagonismo a nuestros mayores y recuerda que forman parte activa de nuestra sociedad”. Recordó, además, que en el municipio existen casi 40 asociaciones de mayores que tienen un papel fundamental en la vida ciudadana.

Desde el área de Bienestar Social y Calidad de Vida, que lidera María Cruz, se facilitó transporte gratuito a los diferentes centros de mayores para garantizar la asistencia. “Queremos que nadie se pierda la ocasión de disfrutar de un festival pensado por y para ellos, en el que la música, la emoción y el humor son protagonistas”, destacó la concejala, que recordó la colaboración del área de Fiestas en la organización.

Un programa festivo cargado de tradición y participación

Las celebraciones del Cristo continuarán este martes con una jornada de actos religiosos. A las 11:00 horas tendrá lugar la eucaristía y la ceremonia del descendimiento de la imagen del Cristo, que por la tarde, a partir de las 18:30 horas, saldrá en procesión desde el Real Santuario hasta la Catedral, donde permanecerá hasta el domingo 14.

El miércoles, el programa pondrá el acento en la integración con la celebración de la cuarta Verbena Inclusiva, un espectáculo sin barreras pensado para el disfrute colectivo, amenizado por la Orquesta Kadetes. Esa misma noche, también en la plaza del Cristo, el festival ‘Vientos del Atlántico’ reunirá a Lembranza, Savi Lozano, Vässil Ohn Quartett, Fetén Fetén, Ayla Rodríguez y Pablo Díaz.