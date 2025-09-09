El Cristo de La Laguna visita la Catedral

El municipio de La Laguna está viviendo este martes uno de los días más importantes de las Fiestas del Cristo.

Los actos comenzaron, como cada 9 de septiembre, en el Real Santuario lagunero, que lució la estampa de costumbre, con un gran número de fieles que no quisieron perderse la ceremonia del descendimiento de la venerada imagen.

En esta ocasión, ya que el obispo Nivariense se encuentra en Roma, la eucaristía fue presidida por el rector del Santuario, Víctor Álvarez. También participaron en la celebración el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; el esclavo mayor, Eladio Alexis Díaz, así como una representación de la corporación municipal, autoridades civiles y militares, un nutrido grupo de esclavos del Cristo y miembros de hermandades y cofradías.

Humildad

En su homilía, Álvarez destacó, sobre todo, el valor de la humildad y la idea de universalidad de Cristo. “Hoy nos hemos acercado a los pies del Señor, representado en esta imagen tan querida y de tanta devoción, no sólo para los laguneros, sino para muchas personas del resto de Canarias y más allá del archipiélago. Esta imagen del Cristo, por la providencia divina, se proyecta por todo el mundo y atrae a todo el mundo”.

Descendimiento del Cristo de La Laguna /

El rector del Santuario hizo hincapié en que el valor de la humildad hace falta despertarlo en muchos ámbitos de la sociedad. “Debemos tener un corazón generoso y dilatar nuestras fronteras ideológicas. Los conflictos armados que estamos viendo en nuestro mundo necesitan de mucha humildad. El crucificado nos lanza un gran reto a cada uno de nosotros, empezando por las familias, pero también siguiendo por el ámbito público de la política, nacional, local, internacional. Los cristianos tenemos que mirar a Cristo y pensar que la humildad no es solo una gran virtud humana, sino que es el estilo de Dios mismo”, afirmó.

Tras la homilía, se bendijeron e impusieron las medallas a siete nuevos esclavos. Posteriormente, el rector del Santuario impartió la bendición final y se procedió a la tan esperada ceremonia del descendimiento del Cristo, momento en el que se empezaron a escuchar las salvas en honor a la venerada imagen.

Procesión a la Catedral

Ya por la tarde, la imagen del Cristo comenzó su procesión hacia la Catedral, acompañado por los fieles que no dejaron pasar la oportunidad de acompañarle en este día.