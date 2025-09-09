El Cristo de La Laguna cambia su Santuario por la Catedral durante cinco días

El Santísimo Cristo de La Laguna ya se encuentra en la Catedral. Aguere vivió este martes uno de los actos marcados en rojo en su calendario religioso-tradicional. La imagen fue bajada durante la mañana desde su altar-tabernáculo en el transcurso de la ceremonia del Descendimiento, mientras que por la tarde tuvo lugar la conocida como Procesión del Traslado hacia el templo catedralicio. Allí permanecerá durante cinco días, hasta el 14 de septiembre, cuando se celebra la Procesión del Retorno.

La celebración eucarística arrancó a las 11:00 horas y estuvo presidida por el rector del Real Santuario del Cristo, Víctor Manuel Álvarez, en ausencia del obispo de Tenerife, Eloy Alberto Santiago, que se encuentra en Roma. En ella se les impuso la medalla a los nuevos miembros de la Esclavitud del Cristo y hacia las 12:30 horas llegó el Descendimiento, el momento álgido de la mañana. Cofrades del Cristo y sacerdotes se encargaron de trasladar la talla religiosa hasta una mesa para el posterior acto del besapié. Las campanas y las salvas tronando en el cielo lagunero pusieron la ‘banda sonora’.

Uno de los días grandes

«Hoy es uno de los días grandes de la ciudad», expresó el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, que resaltó la «emoción» de la cita. «La fiesta no tendría sentido sin la imagen de nuestro Cristo de la Laguna», manifestó. «Se sea creyente o no, las sensaciones que tenemos al entrar a la iglesia y ver esa imagen siempre son muy positivas», añadió el regidor local.

Descendimiento del Cristo de La Laguna /

El rector del Santuario dejó algunas frases llamativas. «Hoy nos hemos acercado a los pies del Señor, representado en esta imagen tan querida y de tanta devoción, no solo para los laguneros, sino para muchas personas del resto de Canarias y más allá del Archipiélago», comenzó su homilía, antes de animar a «volver a dilatar la familia» y a mantener contacto con otros parientes en lugar de vivir «del felpudo para adentro». Ese planteamiento lo extrapoló a las relaciones internacionales. «Debemos dilatar nuestras fronteras ideológicas», mantuvo. «Los conflictos armados que estamos viendo en nuestro mundo necesitan de mucha humildad», expresó.

«Actitudes de prepotencia»

El religioso lamentó que se observan en la actualidad «actitudes de prepotencia, de soberbia o de falta de escucha en las familias, en la política…». También consideró que «el servicio público es la muestra más alta del amor a la gente», que hay que «regenerar la política desde la humildad» y que es necesario que «la gente vea en los políticos servidores del bien, no del éxito». Y remachó: «Tenemos que revisar cada uno de nosotros cómo vamos de humildad».

Antes del momento del Descendimiento, Víctor Manuel Álvarez volvió a tomar la palabra en una alocución en la que se refirió a la necesidad de que se incorporen jóvenes a la Esclavitud del Cristo y de que otros miembros den «un pasito atrás». «Siempre digo, junta de gobierno tras junta de gobierno, que hay que preparar el relevo», indicó. Julio Torres, que durante años ha seguido desde diferentes frentes la actualidad del casco histórico, presenciaba el acto y no pudo esconder su sorpresa con el comentario del sacerdote y con que aquel no hiciese mención alguna al acceso de mujeres al colectivo, que ha sido reiteradamente obstaculizado por la propia hermandad: «¿Y las mujeres qué? ¿Ellas nunca serán relevo?».

Ceremonia especial

También se encontraba en el atrio del Real Santuario un lagunero tan implicado en el mundillo de las hermandades y el costumbrismo local como es Bonfilio Marrero, que destacó sobre el Descendimiento que es un acto en el que se ha «respetado la tradición». Otro habitual del centro histórico, Juan Jesús Carrión, se refirió a esta cita como una ceremonia especial. «Siempre que puedo vengo; lo he hecho desde niño», dijo.

Una ligera llovizna se hizo presente en varios momentos de la jornada y amagó con impedir el traslado del Cristo de La Laguna a la Catedral. Sin embargo, finalmente la procesión se pudo desarrollar sin contratiempos. Se trata de uno de los desfiles de este tipo con un toque más genuino de cuantos se celebran en el casco histórico: discurre por un recorrido con mucha identidad, con numerosos laguneros en las calles, sin un desbordamiento de espectadores... Una vez concluida la procesión comenzó la celebración del denominado ‘Quinario’, que se prolongará durante los próximos cinco días y en el que predicará en cada jornada el arzobispo emérito de Santiago de Compostela, Julián Barrio.